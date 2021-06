Cum arată fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry. S-a aflat cu cine seamănă

Fericire mare în Familia Regală a Marii Britanii! Prințul Harry se bucură acum de doi moștenitori. Toți fanii cuplului și rudele nepotului Reginei se întreabă cum arată fiica ducilor de Sussex. Cu cine seamănă micuța? S-au aflat detalii despre prima fiică a prințului.

Cu cine seamănă fiica ducilor de Sussex?

Fiica prințului Harry s-a născut de cinci zile și a adus o bucurie imensă părinților săi, dar și celor care au rămas alături de cuplu chiar și după ce au părăsit titlurile regale. Conform jurnaliștilor din Statele Unite ale Americii, micuța ar semăna cu ambii părinți.

Meghan mărturisea în cadrul interviului celebru oferit jurnalistei Opra Winfrey faptul că e o minune ca după primul băiețel familia să îmbrățișeze acum și o fetiță. Cu toate astea, cuplul nu a publicat până la moment nicio fotografie cu aceasta, dar surse apropiate de cei doi proaspeți părinți susțin că ea a luat trăsături în mod egal de la Meghan și Harry.

„Lili este mai perfectă decât și-ar fi putut imagina vreodată Meghan și Harry. Sunt atât de îndrăgostiți de ea și este absolut frumoasă. Este combinația dintre Harry și Meghan”, a spus sursa pentru Us Weekly.

Controversa după nașterea micuței

Moștenitoarea ducilor de Sussex s-a născut pe data de 4 iunie, iar cuplul a făcut marele anunț la două zile după evenimentul emoționant: „Lili are numele după străbunica ei, Majestatea Sa Regina, al cărei alint în familie este Lilibet.

Cel de-al doilea prenume, Diana, a fost ales în onoarea regretatei sale bunici, Prințesa de Wales“, se arată în comunicatul publicat pe site-ul lor, Archewell. Fosta actriță și soțul ei au anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară la doar trei luni după ce Meghan oferise tuturor vestea că a pierdut o sarcină:

„Pierderea unui copil înseamnă să porți o durere aproape insuportabilă, trăită de mulți, dar povestită de puțini. Am învățat că atunci când oamenii ne întreabă ce facem și ascultă cu adevărat răspunsul, cu mintea deschisă, greutatea devine mai puțin apăsătoare pentru toți. Fiind invitați să împărtășim durerea noastră, facem împreună primii pași către vindecare”, a scris Meghan Markle într-un articol pentru The New York Times.

Gestul frumos care vine în privința numelui ales este o controversă. Există câteva contradicții între spusele mai multor surse apropiate de Palat. Sunt persoane care susțin că prințul Harry a discutat acest aspect cu bunica sa și informații recente obținute de BBC care arată că o astfel de conversație nu ar fi existat niciodată. În interviul menționat anterior ducii au adus acuze grave Reginei, iar acum soții au decis să-i ofere micuței lor numele său.