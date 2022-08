Cum arată fiica lui Marius Tucă la 24 de ani. Tânăra Daria Ana este superbă! FOTO

Despre Marius Tucă am auzit cu toții. Însă câți dintre noi o știm pe fiica sa? Daria Ana, în vârstă de aproape 24 de ani, este de o frumusețe izbitoare. Pe lângă faptul că seamănă foarte bine cu tatăl său și are o carismă aparte, tânăra reușește să fie o prezență extrem de plăcută pe platformele de socializare. Poate cu ușurință, oricând, să se facă remarcată în lumea showbizului românesc datorită stilului său unic. Vezi cum arată fiica lui Marius Tucă și află cu ce se ocupă aceasta.

Marius Tucă are cu fiica sa o relație aparte. Tânăra este „poemul perfect” din viața jurnalistului, așa cum s-a exprimat chiar el atunci când a fost provocat să descrie legătura pe care au cultivat-o de-a lungul timpului. Daria Ana a reușit să își facă tatăl mândru, nu doar datorită reușitelor atinse până în prezent, ci și datorită obiectivelor pe care le are pentru viitor.

„Este o relație pe care am construit-o din prima zi, din prima zi în care ne-am cunoscut. Pentru că am apărut puțin mai târziu în viața ei, când ea spunea deja „mamă”. Eu nu știam că spune pentru că programul era de așa natură. De atunci vorbim aproape în fiecare zi. Ne sfătuim, e acolo”, a mărturisit Marius Tucă despre relația pe care o are cu fiica sa.