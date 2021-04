Andreea Bălan, primele declarații despre despărțirea de Keo, de acum 7 ani: ”El a greșit”

Andreea Bălan a avut multe de tras în ce privește partea sentimentală. Dar după fiecare experiență avută, aceasta a spus că a învățat multe. Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, artista a vorbit, printre altele, și despre relația cu Keo.

Andreea Bălan a vorbit, astfel, despre cea mai lungă relație a sa, și anume, cea alături de Keo. Ea a mărturisit că a fost foarte îndrăgostită, că el a însemnat mult pentru ea și că la final a suferit enorm pentru tot. Ea a mai spus că șia dorit mult să formeze o familie cu Keo, însă la acel moment artistul nu era pregătit, iar atenția sa era numai pe carieră.

„A venit următorul și mi-a luat mințile (Keo). Noi am început relația când eu aveam 21 de ani și am stat opt ani împreună. A fost cea mai lungă relație. Nu voiam la 22 de ani să îmi fac familie, dar mai târziu pe le 26, 27 atunci am început să pun presiuni pe el.

Pentru mine el a fost un stâlp, un stâlp pentru că am învățat foarte multe de la el, fiind mai mare decât mine cu 12 ani. El era foarte calm și mă calma, mă pondera. Doar că mai târziu mna… fiecare ne-am dezvoltat. Eu m-am dezvoltat foarte mult în anii ăștia și dintr-o dată învățasem atât de multe lucruri de la el, încât ajunsesem la 27 de ani să pun presiune, să vreau familie, să vreau casă”, a spus Andreea Bălan.