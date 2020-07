Cum arată fiica Andreei Berecleanu. Cât de mult seamănă cu vedeta de la Antena 1

Dup ce la începutul lunii mai, anul curent, Andreea Berecleanu anunța retragerea de la pupitrul Observator, multă lume a reacționat și au asaltat-o cu întrebări. la scurtă vreme vedeta apare la un alt post, Kanal D, alături de fiica ei, Eva, și momentul a fost unul de speculații, dar lucrurile s-au lămurit imediat. Vedeta nu va reveni pe sticlă.

Deși retrasă din lumina reflectoarele, Andreea nu stă, implicându-se, atât în acțiuni caritabile și de mediu, dar și în viața copiilor săi, Eva, de 18 ani și Petru de 14 ani. Eva este de una mutată la Londra, unde își definitivează cursurile de liceu, tânăra transformându-se într-o adolescentă încântătoare. Înainte de a pleca spre Londra, Eva și mama ei luaseră decizia de a se muta de la sistemul educațional de stat la unul privat din motive evidente și care nu mai au nevoie de explicații.

Odată cu începerea crizei epidemiologice, era cât pe-aci ca Eva Zaharescu să nu mai poată reveni în România, dar acest lucru s-a întâmplat pe ultima sută de metreii, fata revenind cu exact ultimul zbor permis dinsre Marea Britanie spre România. Invitată la Teo Trandafir în emisiune, la Kanal D, Andreea a povestit despre acest episod, fiind fericitp că fiica ei reușise să revină în țară.

„Eva a venit cu ultimul zbor de la Londra pe 15 martie. Eu am fost foarte fericită, totuși Eva e plecată de doi ani şi o să mai fie până la toamnă acasă. În perioada asta am aflat foarte multe lucruri despre Eva pe care nu am avut timp să le descopăr. Ea e plecată de doi ani şi jumătate la Londra. O vizitam, dar parcă nu apucam să povestim. Acum am avut tot timpul din lume”, a declarat Andreea Berecleanu pentru Teo Show.