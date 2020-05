Declarații în premieră. Când ar putea deveni bunică Andreea Berecleanu. Nici ea nu se aștepta la asemenea dezvăluiri

Undeva pe la începutul anului media românească a fost zguduită de vestea plecării Andreei Berecleanu de la cârma Observatorului Atena 1. I s-a găsit înlocuitor repede în persoana Sandrei Stoicescu, dar nimeni nu se aștepta ca Andreea să facă audiențe și în altă postură decât cea de la Observator.

Facebook a explodat odată cu anunțul fostei vedete Antena 1 în care povestea de o nouă apariţie a sa la TV. Era prima după plecarea de la Antena 1. Toți se așteptau să fie la același post, unde a lucrat timp de 17 ani, dar surpriza a fost și mai mare când fanii ei au flat că apariția va fi la unul din canalele concurente, și anume Kanal D. Dar nu a fost singur ci alături de fiica ei, Eva Zaharescu, fiind invitate de marcă la emisiunea ”Teo Show”, unde au oferit un interviu în care au povestit despre planurile lor de viitor.

”Astazi dimineata am filmat pentru colegii de la Kanal D. Cu cine? Asa cum se vede din fotografii, cu Eva, fiica mea. Am vorbit despre viata in aceasta perioada, pre si post izolare, de reluarea activitatilor de zi cu zi, am raspuns tuturor intrebarilor puse de Madalina Lambriloc cu multa decenta si experienta. In curand, la Teo Show”, scria vedeta pe facebook.