Cum arată familia Andrei Gogan, de fapt. Ei sunt părinții vedetei

Andra Gogan este una dintre cele mai cunoscute vloggerițe din România. De-a lungul anilor a câștigat simpatia a milioane de români, prin fenomenul creat pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, vedeta preferă să-și țină viața personală departe de luminile reflectoarelor. Cum arată părinții faimoasei tinere. Cu cine seamănă Andra Gogan, de fapt.

Andra și Răzvan Gogan sunt cunoscuți în mediul online de mai mulți ani, pentru contentul pe care-l fac pentru copii și nu numai. Celebra vloggeriță și fratele ei mai mic sunt foarte apropiați de părinții lor, considerându-se foarte norocoși că se bucură de sprijinul lor.

Puțini sunt cei care știu faptul că numele real al Andrei Gogan este Alexandra Gabriela Valentina Gogan. Deși este o personalitate publică, artista preferă să-și țină viața privată departe de presă sau mediul online.

În cadrul unui interviu acordat celor de la Antena Stars, Andra Gogan a declarat că voia să se mute împreună cu fratele ei în anul 2019, dar pandemia de coronavirus de la începutul anului 2020 le-a încurcat planurile.

„În 2019 trebuia să facem acest pas. Eu cu fratele meu voiam să ne mutăm împreună, dar a venit pandemia și am mai amânat un pic. A fost foarte bine că am amânat, pentru că am făcut serialul „Sirenele”!, a explicat Andra Gogan, potrivit celor de la Spynews.