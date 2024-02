Cum arăta Erika Isac la 15 ani. A făcut furori la X Factor, Ştefan Bănică Jr şi Delia, impresionaţi de artistă: „Am luat decizia de a nu mai apărea”

Erika isac este una dintre cele mai în vogă artiste ale momentului. A devenit cu adevărat un personaj apreciat în urma lansării piesei „Macarena”, care a făcut furori în mediul online și a revoluționat tineretul. Cine este, de fapt, tânăra trapperiță și de ce a primit hate în urma participării la X Factor.

Cine este, de fapt, Erika Isac

Erika Isac, o tânără artistă în vârstă de 24 de ani, a cucerit inimile ascultătorilor cu piesa ei „Macarena”, lansată cu ocazia Valentine’s Day, care a devenit un adevărat manifest pentru sexul feminin. Cu un mesaj sincer și direct, fără menajamente, Erika abordează în piesa sa problemele cu care se confruntă femeile în societatea contemporană, punând sub lupă subiecte sensibile precum violența.

Piesa, al cărei versuri sunt scrise chiar de către Erika, a atras atenția rapid și a devenit virală în mediul online. În doar două zile de la lansare, videoclipul piesei „Macarena” a strâns peste un milion și jumătate de vizualizări pe platforma YouTube și a fost distribuit intens pe toate rețelele de socializare, urcând rapid pe locul 1 în preferințele ascultătorilor.

Originară din Constanța, Erika Isac a început să studieze muzica de la vârsta de șase ani și și-a făcut cunoscut talentul încă de la adolescență. Mulți o cunosc de la participarea sa în competiții muzicale precum X Factor, unde a ajuns până în semifinale în echipa lui Ștefan Bănică Jr. Mai târziu, a participat la alte competiții precum The Four și One True Singer, ajungând până în finală.

Prima piesă care a făcut-o remarcată în industria muzicală a fost „Regreți”, în colaborare cu Adi Istrate, colegul ei de concurs din One True Singer. Interesant este că Erika și Adi au avut o relație de trei ani și jumătate, întâlnindu-se chiar în cadrul competiției menționate anterior. Acest aspect adaugă o notă personală și emoțională în povestea sa muzicală, arătând că pasiunea pentru muzică și viața personală se întrepătrund într-un mod complex și adesea neașteptat.

Erika, apariție incendiară la X Factor

Erika Isac a intrat în lumina reflectoarelor artistice cu mulți ani în urmă, aducând cu ea un talent și o pasiune pentru muzică care au fost evidente încă din copilărie. Originară din Constanța, această tânără și-a început călătoria în lumea muzicii la o vârstă fragedă, îndrăgind canto-ul încă de la vârsta de 6 ani. De-a lungul timpului, Erika a participat la numeroase concursuri și concerte, construindu-și treptat drumul în industria muzicală românească.

Cu toate că mulți au ajuns să o cunoască datorită participării sale în emisiunea X Factor, unde a impresionat juriul și publicul cu talentul său vocal, drumul către recunoașterea sa nu a fost lipsit de provocări.

În timpul participării la X Factor, Erika a ajuns până în semifinale, reușind să atragă atenția cu performanțele sale, dar și să încaseze critici și hate pentru ținuta sa controversată: purta pantaloni scurți, un maieu ce lăsa la vedere talia și era machiată și, chiar dacă era doar un copil, a primit multe critici, mai ales în mediul online.

Un moment de referință în cariera sa a fost audiția la X Factor în 2015, în care a interpretat o versiune impresionantă a piesei „Look At Me Now” de Chris Brown & Busta Rhymes. Această interpretare a devenit rapid virală și a captat atenția fanilor din întreaga lume, aducându-i popularitate și apreciere pe plan internațional.

De-a lungul anilor, Erika Isac a susținut sute de concerte în întreaga țară, construindu-și o reputație solidă ca artistă și câștigându-și un public fidel. Cu toate acestea, a fost abia în ultimii ani că a început să fie din ce în ce mai cunoscută și apreciată de publicul larg, odată cu lansarea unor piese care au captat atenția nu doar prin talentul său vocal, ci și prin mesajul lor puternic și angajat.

Piesa „Macarena”, lansată de Valentine’s Day, este doar una dintre piesele-manifest ale lui Erika Isac. Cu versuri sincere și directe, Erika abordează subiecte sensibile și importante, oferind o voce puternică pentru problemele cu care se confruntă femeile în societatea actuală.

De la violență la discriminare de gen, Erika Isac își folosește muzica pentru a transmite mesaje puternice de conștientizare și schimbare socială, câștigând aprecierea și respectul atât al fanilor săi, cât și al criticilor muzicali.

„La momentul respectiv la X-Factor mi-am luat atât de mult hate încât m-a pus la pământ şi am hotărât împreună cu părinţii mei ca până la 18 ani să nu mai fac nicio mişcare”, a spus Erika Isac, într-un interviu pentru Paginademedia.ro.

Ce spune Gheboasă despre Erika Isac

Lansarea piesei „Macarena” a provocat o amplă dezbatere pe internet, divizând opinia publică în două tabere distincte. Numeroase persoane publice și-au exprimat punctele de vedere în legătură cu versurile cântate de tânăra artistă Erika Isac, iar printre aceste voci se află și Gabriel Gavriș, cunoscut sub numele de Gheboasă.

Gheboasă, care în trecut a fost implicat într-un scandal de proporții în urma încurajării tinerilor să fredoneze versuri obscene, a comentat atât versurile cântate de Erika Isac, cât și videoclipul piesei sale.

Într-o declarație pentru canal33.ro, rapperul a exprimat admirația sa pentru ceea ce a realizat Erika într-un timp atât de scurt, numind-o o femeie puternică, capabilă să își facă auzită vocea și să își impună opinia în fața multor bărbați.

El a subliniat că mesajul transmis de Erika prin muzica sa este unul puternic, rezultat al experiențelor și provocărilor cu care s-a confruntat în viața sa. Pentru Gheboasă, este esențial să se acorde atenție mesajului artistic al lui Erika, care reflectă luptele și sentimentele sale, mai degrabă decât aspectelor personale ale vieții sale.