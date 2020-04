Cum arată, de fapt, Soarele. E complet diferit de imaginea pe care o știi

NASA și partenerii săi au lansat High-Resolution Coronal Imager (Hi-C) la marginea spațiului pe 29 mai 2018, la cel de-al treilea zbor către studiul Soarelui. Claritatea imaginilor primite de la sonda spațială este fără precedent, iar analiza lor va oferi oamenilor de știință din întreaga lume indicii cu privire la una dintre cele mai mari întrebări din heliofizică, de ce atmosfera Soarelui sau corona este mult mai fierbinte decât suprafața sa.

High-Resolution Coronal Imager (Hi-C) de înaltă rezoluție a fost trmisă aproape de soare, la bordul Black Brant IX, lansată de la White Sands din New Mexico. Telescopul de pe Hi-C, elementul central al sarcinii utile care cântărește 464 lire și măsoară 10 metri lungime, este proiectat să observe o regiune mare, activă, în corona Soarelui. Durata porțiunii spațiale a misiunii Hi-C a furnizat cinci minute de observație cu telescopul obținând o imagine la fiecare cinci secunde.

„Aceasta a fost a treia lansare a Hi-C. A doua noastră lansare în 2016 a avut o problemă cu o cameră la bordul telescopului instrumentului. Așadar, în timp ce am adunat date de inginerie și câteva imagini, nu am obținut imagini de înaltă calitate a coronei pe care o așteptam, la a doua lansare. Pentru această a treia lansare am îmbunătățit aparatul foto de la ultima lansare și deja obținem date interesante din acest experiment care ar putea ajuta la explicarea întrebărilor de lungă durată despre atmosfera Soarelui.”, a declarat Amy Winebarger, investigatorul șef pentru misiunea Hi-C la Marshall Space Flight Center din NASA, în Huntsville, Alabama.