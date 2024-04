Cum arăta Daniela Nane în tinereţe. Actriţa a câştigat Miss România, imagini rare din 1991

Imagini impresionante cu Daniela Nane, care a câștigat Miss România. Era considerată una dintre cele mai frumoase femei de la noi din țară și se bucura de un succes formidabiș. Actrița a trecut acum de 50 de ani, dar se păstrează în mare formă.

Cum arăta Daniela Nane în tinerețe

Daniela Nane este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din România. Se bucură de un succes formidabil chiar și acum, dar perioada ei de glorie a fost în anii 90, când era apreciată pentru felul în care arată și atitudinea șarmantă.

În urmă cu mai bine de trei decenii, artista câștiga Miss România. Avea o frumusețe recunoscută de o țară întreagă și era curtată de o mulțime de bărbați. A avut un parcurs impresionant și s-a bucurat de o mulțime de reușite de-a lungul timpului.

Ajunsă la București la vârsta de 20 de ani, Daniela Nane a câștigat titlul de Miss România și a concurat la Miss Universe (1991). Ea a decis apoi să studieze la Academia de Artă Teatrală și Cinematografică din București și așa a intrat în lumea actoriei.

A absolvit Academia de Teatru și Film în 1995 și și-a continuat studiile cu cursuri și un masterat la Institutul European Art League din Amsterdam și Berlin. A lucrat apoi la teatru, unde a avut o carieră remarcabilă, obținând trei premii UNITER.

Actrița, impecabilă la 52 de ani

Daniela Nane a recunoscut mereu că frumusețea a ajutat-o să ajungă sus și a reprezentat un mare avantaj pentru ea. Deși gurile rele au spus mereu că nu ar fi reușit dacă nu era o femeie perfectă, însă ea spune că talentul a fost, de fapt, asul din mânecă.

„Frumuseţea m-a ajutat, pentru că e în firea lucrurilor ca oamenii să-şi dorească să vadă pe scenă actori frumoşi. Pe de altă parte, oamenii din branşa mea sunt de multe ori snobi şi au senzaţia că dacă eşti frumoasă nu mai ai şi alte calităţi, şi asta e o prejudecată tâmpită. La începutul carierei mele, mulţi nu prea m-au luat în serios şi se gândeau că fac această profesie doar pentru că arăt într-un fel, nu pentru că am anumite date pentru ea”, povestea Daniela Nane.

Actrița arată la fel de bine și acum, deși a trecut de 50 de ani. Se menține într-o formă maximă și are o energie formidabilă, așa cum mărturisea chiar ea. Are un stil de viață echilibrat, nu pirde nopțile și are mereu poftă de muncă.

Daniela Nane a dezvăluit că nu mănâncă deloc carne, alcoolul și cafeaua nu îi prea sunt pe plac și ia măsuri imediat ce vede că pune câteva kilograme. Îi plac dulciurile, dar când se ambiționează, recurge imediat la o dietă care o ajută să revină la forma inițială.

„Nu pierd nopțile, muncesc cu drag și sunt tot timpul calmă și veselă. Mănânc ce-mi place, dar nu oricât și nu oricând. Beau rar cafea și alcool, nu mănânc carne, în schimb îmi plac dulciurile. Dacă pun 2-3 kg, iau masuri, țin o dietă ușoară, săracă în carbohidrați și fac tratamente corporale”, povestea Daniela Nane pentru revista Kudika.

Cu cine se iubește acum Daniela Nane

Daniela Nane s-a căsătorit cu omul de afaceri Viorel Popa și au avut un fiu, Codrin. S-au iubit frumos, dar lucrurile au scăpat de sub control. Din păcate, căsnicia lor nu a durat prea mult, iar în 2002 au decis să divorțeze.

În 2016, actrița a decis să se căsătorească cu Adrian Cioroianu, director al Bibliotecii Naționale. Cu toate acestea, se pare că nici această căsătorie nu a rezistat în timp și actrița și-a găsit din nou iubirea.

Daniela Nane a divorțat, dar iubește acum cu patimă. Vedeta se bucură din plin de viață alături de iubitul ei mult mai tânăr, tenorul Octavian Ene. Cu toate că există o diferență de 27 de ani între ei, cei doi sunt foarte fericiți împreună.

Surse apropiate celor doi au dezvăluit că Octavian își dorește să devină tată, idee ce ar încânta-o și pe actriță. Deși are peste 50 de ani, ar lua în calcul să devină mamă și alături de iubitul ei tinerel.