Amantlâc în showbiz-ul din România? Prima reacţie a Danielei Nane, după ce a fost prinsă sărutându-se cu alt bărbat Update

Amantlâc în lumea controversată a vedetelor. Una dintre cele mai cunoscute femei din România a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat mai tânăr. Soțul acesteia este și el la fel de celebru și nimeni nu se aștepta la asta. Ce a declarat bărbatul după aflarea veștii.

Update: Daniela Nane a făcut, în seara aceasta, un anunț la care nu se aștepta nimeni. Chiar după apariția imaginilor cu ea și noul iubit, celebra actriță a anunțat că, oficial, este o femeie divorțată. Fostul Miss România a ținut să le mulțumească tuturor pentru faptul că îi respectă viața privată.

Daniela Nane, celebră pentru titlul câștigat la Miss România în 1991 și pentru a fi prima reprezentantă a țării la Miss Universe, face din nou valuri în presă cu o relație controversată la vârsta de 52 de ani.

Fotografiile și înregistrările video, obținute de paparazzi MediaFlux, surprind actrița într-o idilă pasională cu un bărbat mult mai tânăr, iar povestea lor de dragoste nu s-a oprit nici măcar în mașina soțului ei.

Întâlnirea aparent clandestină a avut loc în timp ce Daniela Nane prelua limuzina de la spălătorie, iar atenția paparazzilor a fost imediat captată de săruturile pasionale schimbate între ea și misteriosul tânăr bărbos, cu mult mai tânăr decât vedeta. Scenele surprinse în mașina de lux a lui Adrian Cioroianu, actualul director al Bibliotecii Naționale, au stârnit o serie de întrebări și speculații în presă.

În ciuda evenimentelor neașteptate, Adrian Cioroianu a ales să rămână rezervat atunci când a fost contactat de reporterii MediaFlux. Cu un comportament demn de un diplomat experimentat, directorul Bibliotecii Naționale a evitat cu eleganță să ofere un răspuns clar la întrebarea care a ținut publicul în suspans: a divorțat sau nu de Daniela Nane?

Această tăcere a alimentat și mai mult speculațiile cu privire la starea relației lor, iar presa mondenă este în febră speculativă cu privire la viitorul cuplului. Între timp, fanii și curioșii așteaptă cu sufletul la gură dezvăluiri ulterioare și rămân cu întrebarea: ce se ascunde în spatele acestui tablou aparent idilic, dar complicat al vieții private a celebrei actrițe Daniela Nane și a soțului ei, Adrian Cioroianu

La vârsta de 52 de ani, inima vibrantă a celei cunoscute ca una dintre cele mai frumoase femei din industrie, Daniela Nane, a fost cucerită de farmecul tânărului tenor Octavian Ene, care nu a trecut încă pragul celor 30 de ani. În ciuda diferenței de vârstă considerabilă, dragostea lor pare să treacă cu ușurință peste orice obstacol.

Chiar și în fața ochilor curioși ai publicului, cei doi protagoniști nu se lasă intimidați de priviri indiscrete sau de comentariile critice. Gesturile lor tandre și săruturile pasionale au devenit subiectul discuțiilor, atingând apogeul într-un sărut filmat în fața celebrului hotel Hilton, pe Calea Victoriei.

Cu o dezinvoltură surprinzătoare, aceste momente de intimitate au continuat și în interiorul unui SUV Volkswagen, condus de Octavian Ene, care a purtat-o pe actriță în zona Brâncoveanu.

Vezi și: Iuliana Marciuc, despre suferinţa de a fi amantă. L-a înşelat pe Adrian Enache cu un afacerist grec? „Depinde”

Călătoria lor romantică a avut o scurtă pauză și la mașina personală a Danielei Nane, o elegantă limuzină Mercedes din 2019, lăsată la spălătorie pentru o reîmprospătare. Desigur, acest detaliu nu a fost ignorat de cuplul neconvențional, care și-a continuat manifestările de afecțiune chiar și în interiorul vehiculului, cu săruturi și mângâieri pătimașe.

Octavian Ene, absolvent al Liceului Gheorghe Șincai din Capitală, a aprofundat studiile de canto la prestigioasa Universitate Națională de Muzică din București și se află în prezent în calitate de doctorand al aceleiași instituții academice.

Talentul său vocal îl propulsează în lumea artistică, unde își desăvârșește abilitățile în calitate de tenor la Teatrul Muzical Ambasadorii, aspirând la o glorie comparabilă cu cea a marelui Luciano Pavarotti.

Daniela Nane, talentata actriță originară din Iași, nu doar își îndeplinește cu maestrie rolurile de pe scena Teatrului Bulandra din București, ci și jonglează cu multiplele sale roluri din viața reală.

Pe lângă activitatea sa intensă în lumea teatrală, Daniela ocupă poziția de director artistic la prestigiosul Teatru Muzical Ambasadorii, unde coincidența face ca partenerul său de viață să fie chiar coleg de breaslă. Însă surprizele nu se opresc aici, deoarece Daniela este și profesor de actorie la nivel de liceu și universitate, contribuind astfel la formarea viitoarelor talente artistice.

Ceea ce a captat atenția publicului și a stârnit interesul tuturor a fost căsnicia secretă a Danei Nane cu fostul ministru Adrian Cioroianu. În ciuda statutului său public, actrița a reușit să păstreze discreția și intimitatea unui astfel de moment important în viața sa.

Decizia de a se căsători în secret a fost una neașteptată, dar profund personală, iar Daniela a mărturisit că a discutat deschis și sincer cu fiul său, Codrin, în vârstă de 17 ani și jumătate, înainte de a lua acest pas crucial.

Parcursul sentimental al Danei Nane a fost unul marcant, începând cu divorțul din 2002 de tatăl fiului său. Ulterior, a fost implicată într-o relație de câțiva ani cu regizorul Andrei Zincă, până când destinul i-a adus împreună pe Daniela și istoricul Adrian Cioroianu într-o poveste de dragoste care a început în 2015 și s-a materializat rapid printr-o căsătorie.

“Pur și simplu am avut o discuție cu Codrin, l-am informat despre intențiile mele. L-a cunoscut pe Adrian, s-au plăcut din prima clipă, e totul așa cum trebuie să fie. Important este că și soțul meu are un băiat cu un an mai mare decât Codrin și acum suntem o familie cu doi băieți mari.

Mergem în vacanțe cu ei, nu facem diferențe între unul și celălalt, iar ei nu au nimic de împărțit pentru că sunt foarte buni prieteni. Sunt diferiți ca stil, dar foarte inteligenți, copii buni amândoi”, spunea, în urmă cu câțiva ani, Daniela Nane.