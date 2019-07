Cum arată Dalida din Las Fierbinți în viața reală. Puțini știu că e căsătorită și că nu e din România

Cunoscută publicului român prin prisma personajului său celebru – Dalida din Las Fierbinți, Ecaterina Ladin și-a dorit dintotdeauna să devină actriță, iar astăzi ea își trăiește marele vis. Fanii o pot vedea în serialul de comedie de la Pro Tv, dar și pe scena teatrului, în diverse spectacole. Vezi galeria foto!

Ecaterina Ladin, alias Dalida din Las Fierbinți

Cea mai celebră secretară din România, Dalida din Las Fierbinți, poartă în viața reală numele Ecaterina Ladin. Ea provine din Republica Moldova și este mama a unui băiețel. În vârstă de 36 de ani, aceasta a studiat la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, iar marele ei vis a fost să devină actriță. Vis pe care îl trăiește din plin astăzi.

„Am crescut într-o căsuţă din curtea teatrului „Luceafărul” şi am ştiut dintotdeauna că voi face actorie, chiar dacă mama a încercat să mă-ndrume pe urmele ei ca să devin învăţătoare. I-am făcut pe plac, am fost un an la Colegiul Pedagogic, dar am înţeles că nu-i de mine. Am vrut să fac actorie sau muzică, pentru că am studiat pianul, tata era tenor, iar un frate – acordeonist. Aşa că am intrat la Academia de Arte de la Chişinău, la Actorie. O prietenă de la Regie visa să ajungă la Bucureşti şi m-a tras de mânecă. M-am hotărât mai greu, aveam 16 ani, nu luasem nici Bacalaureatul. Într-o zi am venit acasă şi-am zis: „Vreau la Bucureşti”. Fiind crescută în puf şi alintată, din „bomboana” şi „floarea noastră” nu m-au scos acasă, mama a început să plângă şi a spus: „Cum vrei tu, draga mea”. Din acest moment, mi s-a schimbat toată viaţa„, povestea vedeta Pro tv, într-un interviu pentru adevarul.ro.

Mamă de băiat

În urmă cu zece ani, ea a luat castingul pentru Las Fierbinți și a obținut rolul care a făcut-o cunoscută publicului român. Așadar, din acel moment, în fața telespectatorilor, ea a devenit Dalida, secretara primarului Vasile din Las Fierbinți. „Regizorul Dragoş Buliga mă cunoştea înainte de acest proiect, mă văzuse într-un spectacol. Totul a început, de fapt, de la scenariul scris de Mimi Brănescu, actor şi el. Distribuţia era practic făcută, pentru că aceeaşi echipă lucrase la serialul «Vine poliţia!». Rolurile episodice urmau să fie de coloratură, groteşti. Exista frumuşica satului şi era nevoie de cineva mai mărişor, aşa ca mine. Şi cum primarul era nou, s-a ales cu o secretară. Făcând personajul din scriitură, s-au gândit la mine. Bineînţeles, a fost un casting şi l-am luat”, a povestit ea pentru adevarul.ro.

În viața personală, Ecaterina este căsătorită cu Ladin Laurențiu și cei doi sunt părinții unui băiețel. Pe lângă serialul de la Pro Tv, ea mai joacă pe scena teatrului, putând fi văzută în spectacole, precum: „Chirița of Bârzoieni”, „Avarul”, „Când vine barza”, „Deja-vu” etc. Pe rețelele de socializare, acesta își ține prietenii virtuali la curent cu activitățile sale, iar imaginile o surprind alături de băiețelul său, de prietenii sau de colegi, la muncă. Cele mai recent poze postate de vedetă sunt din vacanța de vară, petrecută în Grecia.