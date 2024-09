Cum arăta Corina Bud acum 20 de ani, pe vremea când cânta cu Pacha Man. Vedeta și-a păstrat silueta de invidiat. FOTO de colecție

Corina Bud este una dintre cele mai apreciate artiste. Ea este pe scenă de ani buni, iar de-a lungul timpului a reușit să își creeze o comunitate mare de fani care îi sunt alături și o susțin la fiecare pas.

În urmă cu două decenii, Corina Bud impresiona cu o siluetă de invidiat și o energie debordantă, iar astăzi, artista continuă să radieze aceleași calități remarcabile. Deși au trecut 20 de ani, Corina Bud pare să fi înfruntat timpul cu grație, păstrându-și aspectul fizic impecabil și entuziasmul contagios.

Anii nu și-au pus amprenta asupra sa, iar energia vibrantă pe care o emana în urmă cu două decenii rămâne la fel de puternică și astăzi. Corina Bud demonstrează astfel că adevărata strălucire și pasiune nu sunt limitate de timp.

Corina Bud a făcut o pauză din cariera sa pentru a se dedica fiului său, Robin, din căsnicia cu Nelu Bud. Artista a menționat că este mamă cu normă întreagă, dar se bucură de faptul că a reușit să construiască o relație strânsă și prietenoasă cu băiatul ei.

Artista a spus că fiul ei, Robin, în vârstă de 14 ani, este bine, joacă tenis și golf, și se bucură de timp petrecut cu prietenii. Ea se bucură că au o relație strânsă și prietenoasă, lucru pe care îl recomandă altor părinți. Deși este o mamă preocupată și își face griji pentru anturajul fiului său, apreciază că Robin îi povestește totul și se bazează pe educația pe care i-a oferit-o pentru a face față tentațiilor.

„Băiatul este bine, are buletin. A împlinit 14 ani, joacă tenis, joacă golf, se distrează cu amicii lui și cel mai important este că suntem foarte buni prieteni și ne înțelegem foarte bine. Sunt o mamă cu normă întreagă, dar cea mai mare bucurie este că am reușit să fim prieteni. Asta le recomand tuturor părinților: să fie mai întâi de părinți și prieteni cu copiii lor. Am muncit la această apropiere de o viață, din 2008, de când s-a născut el. Nu comentează niciodată Robin la mine, avem o comunicare foarte ok și este foarte matur. Evident că îmi fac griji, ca mamă, atunci când iese singur în oraș, la petreceri cu prietenii și în general îmi fac griji de anturajul în care este. În general îmi place să știu cam tot. Din fericire, Robi îmi povestește tot. Eu mă bazez pe educația pe care i-am dat-o ani la rând și pe faptul că este puternic și o să reziste tentațiilor”, a declarat Corina Bud, în urmă cu mai mult timp pentru Click!.