Cum arată cea mai urâtă femeie din lume. De ce a primit Lizzie Velasquez această titulatură FOTO

Lizzie Velasquez a obținut titulatura pentru cea mai urâtă femeie din lume. Aceasta are, de fapt, o poveste aparte din cauza căreia a ajuns să arate în felul acesta. De ce suferă femeia?

Lizzie este cunoscută ca fiind cea mai urâtă femeie din lume. Din păcate, totul a început la o vârstă fragedă, în momentul în care avea doar 17 ani. Aceasta a vizionat un filmuleț cu ea în presa britanică. Vocea sa este acum auzită de persoanele abuzate și chiar este protagonista unui documentar de 78 de minute care este intitulat „O inimă vitează: povestea lui Lizzie Velasquez’, zeci de minute în care își povestește durerea și experiențele de peste ani.

„Am fost șocată. Am plâns nopți la rândul – ca adolescentă, am crezut că viață mea s-a terminat. Nu am putut să îmi fac curaj să vorbesc cu nimeni despre asta. Nu am spus niciunui prieten, atât de șocată am fost că se întâmplase”

Lizzie Velasquez