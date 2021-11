Cum arată cea mai spectaculoasă casă din Iași, care aparține unuia dintre cei mai bogați tineri din România. Valorează 2 milioane de euro

În Iași se află una dintre cele mai spectaculoase case din zona Moldovei. Imobilul îi aparține lui Lucian Apostol, fiul fondatorului Kosarom, Neculai Apostol. Casa se află în zona Sărărie din Iași și are o suprafață de 441 de metri pătrăți.

Construcția vilei a început în anul 2013 și a fost finalizată în urmă cu trei ani. Lucian Apostol s-a inspirat de un model pe care l-a văzut în Republica Moldova. Tot de acolo a adus și piatra folosită pentru construcția acesteia.

Imobilul a fost proiectat de un arhitect din București și este construit pe un teren cu suprafața de 6.300 de metri pătrați. Cu toate acestea, proprietarul casei spune că este o casă normală, retrasă, deoarece nu dorește să iasă în evidență.

Are un număr de camere normale, de ajuns pentru o familie cu câțiva membri, fără piscină. Lucian Apostol este manager la mai multe companii, iar vila a fost construită din propria sa muncă, spune tânărul.

E finalizată de 3 ani. S-a făcut totul treptat, pe perioada a mai mulți ani. Nu m-am grăbit să fie finalizată. Am vrut să fie făcută ușor, să îmi placă cum arată la final. Am investit în fiecare an câte ceva. Nu pot să vă spun o sumă exactă”, susține Lucian Apostol, proprietarul vilei din zona Sărărie.