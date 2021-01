Cum arată cea mai lungă limuzină din lume. În spate are un heliport ce ține loc și de teren de golf

Nu mulți știu asta, dar cea mai lungă limuzină din lume avea o lungime de 30,5 metri. Mai mult, ”Visul american” cum era numit automobilul, avea 24 de roți, un jacuzzi, piscină, pat cu apă și chiar și un heliport.

Cum arată cea mai lungă limuzină din lume

Celebra limuzină de culoare albă, a fost creată de Jay Ohrberg, cunoscut pentru crearea unor celebre mașini de la Hollywood. ”Visul american” a fost creată în anul 1986 din două automobile Cadillac Eldorado.

Limuzina, care a fost creată pentru a fi folosită mai ales în filme, avea în partea din spate chiar și un heliport care mai putea fi folosit ca teren de minigolf. De asemenea, ”Visul american” avea dotări precum televizoare, telefoane, un pat cu apă, o piscină sau o zonă de lounge.

Cea mai lungă limuzină din lume a fost construită din două secțiuni

Deoarece ”Visul american” a fost construită din două secțiuni, unite între ele cu o balama acționată mecanic, era nevoie de un operator în plus față de șofer pentru a fi manevrată. Balamaua mecanică putea fi reglată în poziție fixă pentru ca mașina cu 24 de roți să fie rigidă pe toată lungimea.

Cu toate acestea, celebra limuzină a dispărut din lumina reflectoarelor. Incredibila mașină și-a petrecut ultimii ani într-o parcare, unde a fost lăsată să ruginească. În cadrul unui proiect pentru studenți, ”Visul american” trebuia să fie restaurată, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Astfel, automobilul a ajuns la un muzeu auto din Florida, pentru un alt proiect.

”Visul american” a ajuns și în Cartea Recordurilor

La vremea când era încă tânără și avea incredibila lungime de 30,5 metri, ”Visul american” a ajuns în Cartea Recordurilor Guinness la secțiunea ”cea mai lungă mașină din lume”. În acea perioadă mașina părea să fie mai mult un iaht decât un automobil.

Și ”Visul american” a fost afectat de pandemia de coronavirus. Anul trecut, a început un nou proces de restaurare a celebrei limuzine, numai că pandemia a îngreunat lucrările, scrie Dezerland. Însă, dacă mașina va fi recondiționată, va ajunge într-un muzeu, precum au ajuns și cele din ”Batman” sau ”James Bond”.

Jay Ohrberg a mai construit mașini precum DeLorean din ”Back to the Future”, Ecto-1 din ”Ghostbusters” sau KITT din filmul ”Kinght Rider”. Designerul de mașini mai este responsabil și pentru automobilele din ”The Dukes of Hazzard, ”Starsky and Hutch” sau ”Chitty, Chitty, Bang, Bang”