Cum arată cea mai frumoasă şoferiţă de TIR din România. Cine au fost cele 7 finaliste care s-au întrecut pentru marele titlu

Iată cum arată cea mai frumoasă șoferiță de TIR din țara noastră. În fiecare an se alege cea mai tare șoferiță profesionistă din România, iar câștigătoarea de anul acesta a fost desemnată dintre 7 finaliste.

Cele șapte finaliste de anul acesta ale concursului organizat profesioniști ai șoselelor sunt: Daiana, Alexandra, Ana Maria, Dana, Mihaela, Maria, Andreea, iar pe pagina de Facebook Ilie Matei-Omul șoselelor, se mai anunță și că două colege finaliste au renunțat la finală, deși erau în topul preferințelor publicului.

Astfel, câștigătoarea concursului ”Cea mai tare din parcare 2021” este Alexandra Ionela Petre din Giurgiu, o șoferiță de TIR, cu studii de licență în Drept, care a lucrat pentru trei instituții bancare din România. Însă atracția pentru volan, pe care a moștenit-o de la tatăl ei a fost mai puternică. Tânăra are 27 de ani, locuiește la aproximativ 30 de kilometri de București, iar pasiunea pentru șoferie o are de la tatăl ei, de meserie șofer.

”Timp de 5 ani am lucrat în domeniul bancar, dar mi-am dat seama ca nu este ceea ce imi doresc cu adevărat și m-am decis sa dau examenele pentru obținerea categoriilor C, C+E. După finalizarea examenelor am plecat pe comunitate cu tatăl meu, nu a fost deloc ușor fiind la început, dar m-am adaptat foarte repede. Am lucrat pe comunitate 3 luni, timp în care am învățat foarte multe lucruri, dar se merită. În prezent lucrez in România, la firma tatălui, facem curse interne. Iubesc această meserie și nu regret nicio secunda alegerea făcută. Tot timpul am mers pe premisa ca în viața pentru a reuși trebuie sa iti iubești job-ul, sa nu iti alegi ceva ce nu iti place”, se autodescrie tânăra pe pagina de facebook amintită.