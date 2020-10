Cum arată casa în care trăiește Corina Chiriac. Îndrăgita artistă împlinește astăzi 71 de ani

„Casa mea-i un cântec cu acorduri ample/ E o caldă melodie casa mea/ Eu sânt sufletul din ea/ Ea e însăşi viaţa mea/ Viaţa mea cu tot ce-i bun în ea”, cântă colega sa de breaslă, Angela Similea. Astfel poate fi introdus și lăcașul celebrei Corina Chiriac, care, timp de 71 de ani, a adunat în el comori neprețuite, amintiri și povești.

Nu tocmai pe strada Speranței la parter, casa Corinei Chiriac abundă de obiecte de decorat adunate din toate colțurile lumii. Astăzi am putut-o vedea și noi. Artista ne-a primit în lăcașul ei chiar de Sfântul Dumitru, zi în care își serbează aniversarea.

„Dragilor, eu am început să mă serbez de astăzi! Vă doresc tuturor sănătate și La mulți ani Dumitra și Dumitru! Până la o nouă revedere, o să mai postez niște fotografii!”, a scris Corina Chiriac pe Facebook.

Celebra cântăreață de muzică ușoară și-a început ziua de dinaintea aniversării sale propriu-zise. Ea a postat din 25 octombrie o imagine care o are în prim-plan, cu un buchet de flori în brațe și o șampanie ce așteaptă să fie desfăcută.

Corina Chirian a încheiat contractul cu Național TV, unde a prezentat emisiunea ”Opriți timpul”, vreme de 12 ani.

„Da, este adevărat că nu voi mai prezenta emisiunea „Opriți timpul!” de la Național TV, după 12 ani petrecuți acolo. Le mulțumesc tuturor colaboratorilor cu care am lucrat și vă spun că am alte planuri profesionale. Vestea bună, neoficială, este că în aceste două luni și jumătate mi-am reorganizat dulapurile și sertarele din casă, am făcut curat și mi-am reparat balconul care nu este mare”, a declarat aceasta pentru Click!.