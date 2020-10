Corina Chiriac rupe tăcerea despre cifrele pandemiei: ”Sunt umflate. Comunismul era sugar cu suzetă pe lângă vremurile astea”

Artista și-a împărtășit și ea punctul de vedere despre actuala pandemie din România. Corina Chiriac rupe tăcerea despre cifrele pandemiei și susține că acestea sunt umflate. Ea consideră că această criză sanitară nu este chiar atât de gravă precum se vede la TV.

Invitată în cadrul unei emisiuni live, Corina Chiriac a discutat despre actuala situație din România. Mai exact, a discutat despre pandemie și cifrele alarmante pe care toate posturile TV le rulează de dimineața până seara.

„Comunismul era un sugar cu suzeta în gură față de vremurile actuale, îndrăznesc să spun asta, pentru că am trăit acele vremuri și știu ce a fost bun și rău. În vremurile astea, dacă la început casa mea a fost o închisoare, având peste 65 de ani, ulterior casa mea a devenit un adăpost”, a declarat artista la Gândul Live.

Artista a mărturisit că ea nu crede că aceste cifre ridicate reflectă realitatea din România. A mai povestit cum a reușit să treacă de carantină și să își mențină atitudinea optimistă. Corina Chiriac s-a rugat la Dumnezeu și a ținut legătura cu arhimandritul Papacioc, duhovnicul ei.

„Eu sunt bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. M-am gândit ce să vă spun, util… Pentru mine această perioadă a fost benefică. Eu l-am avut duhovnic pe arhimandritul Papacioc.

Eu am trecut în urmă cu 20 de ani printr-o depresie foarte mare, din cauza unor necazuri, am fost foarte supărată, au murit părinții, au fost mai multe necazuri. Am fost la el la chilie, și mi-a spus că el a făcut o pușcărie grea și că a avut încredere în Dumnezeu (…)”, a mai spus Corina Chiriac.