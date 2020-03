Cum arată casa în care s-a izolat Dorian Popa. S-a mutat recent în ea. FOTO

Dorian Popa (31 de ani) este un artist foarte muncitor. După ce a debutat în serialul “Pariu cu viaţa” şi a cântat în trupa LaLa Band, a participat la reality-show-urile “Sunt celebru, scoate-mă de aici!” (PRO TV), “Asia Express” şi “Ultimul trib”, de la Antena 1, iar anul trecut a fost distribuit în serialul “Sacrificiul” (Antena 1) şi în filmul “5Gang – Un alt fel de Crăciun”.

În plus, el are concerte pe bandă și deține un site de haine şi de accesorii. Înainte de Crăciun, când vila de 400.000 de euro a fost gata, Dorian Popa și-a luat un televizor imens, de 65 de kilograme, cu o diagonală de 215 cm, de care era foarte mândru.

„Hai că vă zic o informaţie super fresh. Pentru că e interesant şi pentru cei care ascultă. Datorită faptului că am reuşit să mă ajut foarte mult de YouTube, am băgat vreo 170.000 de euro, dar sunt contravaloarea a vreo 220.000 de euro, adică am reuşit să am discount-uri, oferte, colaborări de vreo 50-60.000 de euro până acum. Casa are 400 de metri pătraţi, piscină şi foişor şi 600 de metri pătraţi are terenul. 400 de metri pătraţi are casa, sunt 3 etaje. Sunt investiţii colosale la o casă, iar de când construiesc îmi dau seama de ce spuneau oamenii: E greu să faci o casă!”, a spus el, la emisiunea “Dimineaţa Blană” de la Pro FM.