Cum arată casa de lux a Vlăduţei Lupău. A investit peste 3 milioane de euro în locuinţa din Cluj, ce atrage imediat atenţia

Primele imagini publice cu casa de lux a Vlăduței Lupău. Cântăreața de muzică populară s-a ferit să facă publice cadre din locuința sa din Cluj-Napoca, din dorința de a se feri de situații neplăcute. Ce detalii atrag atenția acum, după viralizarea fotografiilor.

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate cântărețe de muzică populară din România, dovadă fiind chiar stilul de viață pe care îl are. Artista nu o duce deloc rău cu banii, fiind răsplătită potrivit dorințelor pentru momentele sale artistice.

Tânăra interpretă gestionează activitățile de interpretare artistică prin firma GLUGLU Music SRL, înregistrată în decembrie 2020. În anul 2022, compania a înregistrat un profit în valoare de 720.785 de lei, potrivit informațiilor publice. Nu este însă, singura firmă a cântăreței.

Vlăduța Lupău mai deține o firmă, YOUVL SRL, care se occupă de spectacolele sale. Potrivit ultimelor informații, aceasta i-a adus un profit net în valoare de 101.648 lei. VLRAPSOMUSIC SRL, a treia firmă a cântăreței de muzică populară, i-a adus un profit de 30.000 de lei în ultimul an raportat la ANAF.

Așadar, dacă facem un calcul simplu și rapid, vom ajunge la concluzia că interpreta Vlăduța Lupău încasează din muzică aproape 900.000 de lei, echivalentul a 170.000 de euro într-un singur an.

Chiar dacă are venituri foarte frumoase, Vlăduța Lupău face investiții în ceea ce o interesează cu adevărat. De exemplu, locuința în care stă în Cluj. Cântăreața de muzică populară are împreună cu soțul său o vilă de lux în cartierul verde Făget din Cluj-Napoca.

Locuința ar valora în jur de 3 milioane de euro, potrivit surselor de pe piața imobiliară, citate de Știri de Cluj. Doar terenul în zonă costă 300 de euro metrul pătrat. Chiar dacă s-a mutat aici de ceva timp, cântăreața nu s-a grăbit să facă publici imagini din imobil, din dorința de a se proteja de oamenii răi.

Primele imagini din casa de lux au fost făcute publice de Vlăduța Lupău. Acestea prezintă doar câteva cadre ale casei din Cluj, fără ca artista să facă un tur complet. Materialele pot fi vizualizate în galeria foto a acestui articol, alături de momente surprinse și în timpul construcției.

Casa Vlăduței Lupău arată exact așa cum și-a dorit cântăreața. Artista a mărturisit că se simte mai bine în ea decât la oricare hotel. Are bucătărie, sufragerie, dormitoare, băi cu decor modern, dar și o cameră studio pentru repetiții. Bineînțeles, dressingul foarte mare nu lipsește din locuință.

„Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile.

Doarme în cameră cu noi, chiar în pat cu noi de multe ori, pentru că așa ne place! Dar în unele nopți de peste weekend, când eu sunt efectiv epuizată, îl mutăm, ca să pot să mă odihnesc și eu”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.