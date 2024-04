Cum arată casa de la munte a Mihaelei Bilic, e înconjurată de pădure. Uşa şi ferestrele au valoare sentimentală: „Mai bine de atât nu se putea”

Când vine vorba despre vedete, ne-am obișnuit să vedem locuințe de lux – mari, impresionante, spectaculoase, desprinse parcă din revistele de design, însă celebrul medic pare să fie excepția de la regulă. Casa de la munte a Mihaelei Bilic, e înconjurată de pădure, este cu totul specială. Uşa şi ferestrele au valoare sentimentală.

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați medici de la noi din țară. Un profesionist desăvârșit, în ultimii ani, a devenit o prezență constantă pe micul ecran și în mediul online, folosindu-și aparițiile pentru a împărtăși cu cei care o urmăresc informații, sfaturi și recomandări menite să ne ajute să avem un stil de viață sănătos și echilibrat.

În general, ne-am obișnuit ca vedetele să facă investiții impresionante, mândrindu-se cu mașini scumpe și locuințe extravagante – mari, spectaculoase, desprinse parcă din revistele de design. Medicul pare să fie excepția de la regulă.

Mihaela Bilic a demarat un proiect inedit, alegând să se întoarcă la „rădăcini”. Pe un teren de pe Valea Prahovei ce îi aparține, a decis să ridice o căsuță din lemn. Uşa şi ferestrele au valoare sentimentală, provenind de la casa bunicii sale.

„Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?! Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici, mi-am luat și un cățeluș și o pisică. E prea frumos”, a spus Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook, unde a publicat un mic filmuleț cu cabana aflată încă în construcție.