Cum arată Carmen Harra în costum de baie, la 67 de ani. Schimbare radicală după ce s-a apucat de sală VIDEO

Cum arată Carmen Harra în costum de baie? Clarvăzătoarea Carmen Harra are o viață de milioane, precum înfățișarea acesteia în costum de baie. Când a împlinit 65 de ani, artista a avut curajul, la acel moment, de posta o imagine cu ea la piscină pe rețelele de socializare. Gestul i-a fost aplaudat, astfel că aprecierile și complimentele au curs șiroaie. De la prima sa postare a trecut ceva, vreme. Azi, fanii se întreabă cum arată Carmen Harra în costum de baie, la 67 de ani. Dacă e să ne luăm după ultima sa poză, am putea vorbi de o schimbare radicală după ce s-a apucat de sală

„Am curaj să pun poza de la piscina mea azi, deși am 65 de ani. Mă condamnați ? Generația fără implanturi și falsuri”, scria Carmen Harra în dreptul fotografiei cu ea în costum de baie, la piscină. Asta se întțmpla, în urmă cu doi ani. La acel moment, unii au criticat-o pentru că s-a afișat astfel în mediul online. Dar cei mai mulți au apreciat îndrăzneala sa, dar și modul în care arată la vârsta ei. La scurt timp, Carmen Harra și-a explicat alegerea pe pagina ei de socializare:

„Lumea s-a îngrășat în pandemie, eu am reușit să slăbesc cât nu putusem într-un an. Am reușit să ajung la greutatea pe care o aveam la douăzeci și ceva de ani, după multă vreme, pentru că mă îngrășasem extraordinar când s-a îmbolnăvit soțul meu, emoțional. Mâncam de supărare și mă îngrășasem enorm! Am avut satisfacția că acum corpul și-a revenit incredibil și mi-am făcut o poză în costum de baie”, declara Carmen Harra