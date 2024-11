Cum arată Bryan Adams la 65 de ani. Artistul este complet schimbat, nu îl mai recunoști

Wow, cum arată Bryan Adams! Cântărețul legendar care frângea inimile femeilor din toată lumea cu look-ul său de macho man și melodiile sale suave a împlinit pe data de 5 noiembrie vârsta de 65 de ani.

Cum arată Bryan Adams la 65 de ani

Bryan Adams a împlinit marți, 5 noiembrie, 65 de ani. Vârsta a început să-și spună însă cuvântul și asupra fostului sex simbol. Fanii săi au rămas șocați să vadă transformarea prin care a trecut vedeta lor preferată.

S-a născut pe 5 noiembrie 1959, în Kingston, Ontario, Canada, și a fost pasionat de muzică de la o vârstă foarte fragedă. A învățat chiar singur să cântye la chitară, iar la vârsta de 16 ani a renunțat la liceu pentru a-și dedica toată atenția marii sale pasiuni: muzica. Făcea parte deja din trupa Sweeney Todd, cu care a înregistrat primele succese muzicale.

A renunțat la liceu

Adams a fost un talentat muzical la o vârstă mică şi a învăţat singur să cânte la chitară. Tatăl său a servit în armata canadiană, a fost observator ONU de menţinere a păcii şi a activat ca diplomat, ceea ce a necesitat multe relocări pentru familie.

A lucrat într-un studio de înregistrări, cântând în turnee şi înregistrând muzică pentru albumul lui Sweeney Todd „If Wishes Were Horses” (1977). La scurt timp după lansarea înregistrării, Adams i-a fost prezentat lui Jim Vallance, un muzician, compozitor şi producător canadian. Vallance a recunoscut abilitatea lui Adams, dar a văzut şi nevoia unei pregătiri vocale suplimentare. Cu ajutorul lui Vallance, Adams şi-a format o voce puternică şi distinctă.

În 1980, Adams şi-a lansat primul album, omonim, şi a plecat într-un turneu de patru luni în Canada. După următoarea sa lansare, albumul „You Want It, You Got It” (1981), a avut un turneu american de şase luni.

Bryan Adams a devenit faimos odată cu lansarea celui de-al treilea album al său, „Cuts Like a Knife" (1983). Albumul l-a făcut popular în Statele Unite. Cu toate acestea, cel de-al patrulea album al său, „Reckless" (1984), despre care se face referire ca la unul dintre cele mai bune albume ale deceniului, l-a făcut pe Adams un superstar internaţional şi i-a oferit prima sa nominalizare la Grammy.

Înregistrările ulterioare au inclus „In the Fire” (1987), un album mai implicat social, care i-a adus o altă nominalizare la Grammy şi un alt album de platină, „Waking up the Neighbours” (1991), albumul i-a adus şase nominalizări la Grammy, un record pentru un canadian, şi a câştigat premiul pentru cea mai bună melodie scrisă special pentru un film sau televiziune, single-ul „(Everything I Do) I Do It for You”.

În 1996, Adams a lansat albumul „18 Til I Die”, care i-a adus încă două nominalizări la Grammy. În acelaşi an a scris şi cântat single-ul „I Finally Found Someone”, un duet cu Barbra Streisand pentru filmul „The Mirror Has Two Faces” (1996). „I Finally Found Someone” a ajuns în top zece şi i-a adus lui Adams a treia nominalizare la Oscar. Au urmat albumele „So Far So Good” (1993), „MTV Unplugged” (1997), „On a Day Like Today” (1998) „11” (2008), „Bare Bones” (2010), „Tracks of My Years” (2014), „Get Up” (2015), „Shine a Light” (2019), „So Happy It Hurts” (2022).