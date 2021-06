Cum arăta Brigitte Pastramă în 1993, când nu o știa nimeni FOTO

Poate că Brigitte Pastramă este extrem de cunoscută acum, dar puțini știu cum arăta în 1993, în momentul în care nimeni nu o considera vedetă. Cum bruneta a fost extrem de criticată de-a lungul timpului pentru modificările estetice pe care le-a făcut, aceasta și-a dorit să le dezvăluie tuturor cum erau trăsăturile sale în trecut.

Brigitte Pastramă este, fără dar și poate, una dintre cele mai controversate vedete din showbiz-ul românesc. Bruneta, mereu curtată de bărbați cunoscuți, și-a dorit să devină cea mai bună variantă a sa și a cerut ajutorul medicilor pentru a corecta ce nu îi plăcea la trăsăturile sale, de fapt. Cu buze pline, ochi mari, față ovală și o siluetă de invidiat, aceasta a reușit să marcheze povești de dragoste cu bărbați foarte doriți.

Totuși, multe persoane ce o urmăresc pe brunetă în mediul virtual nu au fost de acord cu operațiile sale estetice. După ce a primit foarte multe critici legate de alegerile sale în materie de aspect, Brigitte Pastramă a decis să dea cărțile pe față și să posteze o imagine cu ea din 1993, demonstrând că arăta extrem de bine și în vremurile în care nu o cunoștea lumea.

Brigitte Pastramă are, la activ, peste 20 de intervenții estetice. Aceasta a cerut ajutorul medicilor esteticieni pentru a-și schimba diferite trăsături, și-a pus silicoane și a decis să aibă un posterior mult mai rotunjit. Chiar la finalul lunii mai din 2020, aceasta s-a internat într-o clinică din Turcia pentru a se asigura că va ajunge la trăsăturile pe care le dorește, dar și-a injectat și grăsime proprie în zona posteriorului pentru a avea formele de invidiat de care se bucură în zilele noastre.

„Totul a început de la fostul meu soț, Tavi, care, de ziua mea, s-a închis în baie cu prietena mea cea mai bună și a băut șampania cu ea. Și mi-a zis: ce sunt eu de vină că tu nu ai sâni așa mari ca ea? Atunci, de nervi, m-am programat la operație fix a doua zi! Eu nu mi-am schimbat implanturile până ce nu l-am născut pe Robi, după aceea am mai avut încă un implant la Sara și al patrulea l-am făcut acum!

Astea ultimele sunt garantate pe viață și am și pașaport la ele. Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine! De la unele operații era să mor! Am făcut embolie pulmonară și era să mor, aveam coastele deplasate. Și acum vine Pastramă și-mi zice că am prea multe?! El nu le-a văzut înainte să ne căsătorim?”, a spus Brigitte Pastramă în trecut.