Cum arată Billel Omrani, atacantul despre care Gigi Becali spunea că are șapte kilograme în plus. Noul jucător de la FCSB, în tribune la meciul cu FC Voluntari – VIDEO

Billel Omrani a semnat un contract cu FCSB și a fost în tribune la partida cu FC Voluntari. Fostul atacant de la CFR Cluj are mult de muncă pentru că nu a mai jucat de trei luni și este destul de „pufos”. Gigi Becali a dezvăluit că are șapte kilograme în plus.

Billel Omrani, spectator la FCSB – FC Voluntari, după ce a semnat cu roș-albaștrii

Billel Omrani a acceptat să joace la FCSB, după șase ani la CFR Cluj. Atacantul a semnat un contract pe un an și va avea unul dintre cele mai mari contracte din echipă: 20.000 de euro. Va avea drept de joc doar în campionat pentru că pe lista UEFA, până în iarnă, nu se mai pot face modificări.

„Am dat bani la semnătură, că nu venea degeaba. Salariul e 20.000 de euro (n.r. lunar). La semnătură nu i-am dat mult. I-am zis: «Faci figuri? Eşti şomer!»”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul FCSB încearcă de aproape patru ani să-l aducă pe Omrani. Fotbalist algerian a fost în tribune la duelul cu FC Voluntari, terminat 1-1 și s-a văzut că patronul are dreptate. Jucătorul are destul de multe kilograme în plus, după ce ultimul meci l-a jucat acum trei luni, la echipa națională, iar ultima apariție în tricoul lui CFR Cluj a bifat-o în luna mai.

„Omrani are 7-8 kilograme în plus. E foarte tehnic și puternic. Va intra, cel mai probabil, peste două săptămâni, după pauza naționalei. Atunci va juca. Sigur, îi trebuie timp pentru a da jos kilogramele în plus, dar cred că atunci va fi la 70% din capacitate și va putea juca”, a spus Becali, la Digi Sport.

Nicolae Dică, prevăzător după transferul lui Billel Omrani

Nicolae Dică nu a fost foarte încântat. Transferul lui Billel Omrani îi va aduce multe bătăi de cap. Este un jucător cu un salariu mare căruia trebuie „să-i facă loc în echipă”, alături de fotbaliștii pe care patronul vrea să-i vândă pe bani mulți.

„Deocamdată nu, nu știu nimic, nu am vorbit cu Omrani. După ce va semna, zilele următoare voi avea o discuție cu el și în funcție de ce a făcut până acum vom vedea când va putea să intre cu echipa. Nu știu dacă a făcut ceva până acum”, a declarat Nicolae Dică înaintea meciului cu FC Voluntari.

Billel Omrani a jucat pentru CFR Cluj 210 partide și a marcat de 47 de ori și a dat şi 42 de pase decisive. A venit în Gruia în 2016, de la Olympique Marseille.

Sursă foto: captură Digi Sport