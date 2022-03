Cum arată bărbatul care de 194 de zile mănâncă numai pui. Ce motiv se află în spatele deciziei șocante

Pentru mulți dintre noi, dieta este ceva de luat în seamă, dar nu toți ducem lucrurile la extrem. Dar, pentru Ben Hodgkins, un antrenor personal din Essex, lucrurile chiar au ajus la extrem. Britanicul tocmai a atins o etapă dietetică neobișnuită. În ultimele 194 de zile, Ben s-a filmat în timp ce mânca numai pui și a postat conținutul bizar pe pagina sa de TikTok.

Tânărul în vârstă de 26 de ani a început acest proiect proteic ca un experiment în social media, fără prea multe așteptări cu privire la ceea ce ar putea urma. El afirmă cu încredere că este atât de obsedat de acest fel de mâncare, încât va reuși să bată propriul record de dietă cu pui.

Dar, contrar așteptărilor că s-ar putea să se plictisească de acest fel de mâncare, el nu dă semne că se va opri prea curând.

„Într-o zi m-am gândit să o dau dracului și am deschis pagina și am numit-o Benji Eats Chicken și am început să filmez. M-am gândit că acesta ar putea fi genul de lucru care să obțină ceva tracțiune și vizualizări și ar putea fi interesant de văzut unde se ajunge. Nu m-a îmbolnăvit deloc de pui și, dacă nu cumva, m-a făcut să iubesc și mai mult puiul.”, a declarat el într-un interviu acordat Daily Star.