Cum arată astăzi Maria Băsescu, la 5 ani după ce fostul președinte a plecat din fruntea statului FOTO

Maria Băsescu a fost mereu considerată prezența discretă din viața fostului președinte. Chiar dacă al 5-lea lider al României a plecat din fruntea statului, lucrurile au rămas la fel. Cum arată astăzi fosta Primă Doamnă?

Întotdeauna o prezență discretă, elegantă și echilibrată, mâna dreaptă a fostului președinte al României, Maria Băsescu a rămas o femeie frumoasă și după ce soțul său a plecat de la cârma țării. A avut mereu o ținută impecabilă, atât în acțiunile oficiale ale președintelui României, cât și în momentele private, cod vestimentar care odată intrat în rutina sa, așa a rămas și astăzi. Mamă a fouă fete, bunică de patru nepoți, Maria Băsescu își păstrează același tonuși.

De altfel, poate și grija necontenită pentru familia sa a ajutat-o să ajungă la acest rezultat, mai ales în condițiile în care căsnicia dintre fosta Primă Doamnă și Băsescu durează din 1975. Înainte de a-l cunoaște pe Traian Băsescu, Maria Băsescu a lucrat în turism, pe litoral. După mariaj, a devenit casnică. Într-un interviu, fosta Primă Doamnă a României povestea că a trecut prin momente grele când soțul ei era marinar pleca pentru perioade lungi.

„Și îmi plăcea foarte mult (n.r. să facă turism), pentru că totdeauna mi-au plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. E adevărat, la început am încercat să dau fetița la creșă, dar nu se adapta. Era mereu bolnavă și nu mânca. Așa că am rămas acasă. Singură. Soțul meu pleca mereu pe mare”, a povestit Maria Băsescu.