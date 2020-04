Cum arată apartamentul în care stă fiica Andreei Esca. Mulți nici nu visează la luxul în care stă Alexia

Întoarsă în România după închiderea facultăților din Anglia din cauza pandemiei de COVID-19, Alexia Eram a fost nevoită să stea departe de familia ei timp de 14 zile, ocazie cu care le-a arătat fanilor cum arată apartamentul său din București.

Facultățile s-au închis din cauza pandemiei, așa încât copiii, împrăștiați pe tot globul, s-au întors acasă. Aici se încadrează și Alexia Eram. Tânăra a revenit de curând în România după ce Universitatea de Arte Moderne unde studia și-a suspendat activitatea. În vârstă de 19 ani, fata a decis ca, în perioada de 14 zile impusă de autorități, să stea în apartamentul propriu și nu cu restul familiei. De altfel, acest lucru este recomandat, pentru a nu-i pune în primejdie, eventual, și pe ceilalți membrii ai familiei.

Cu mult timp liber acum, fata a decis să filmeze un clip, fiind și vedetă pe Youtube, în care să le arate admiratorilor ei apartamentul său din Capitală. Imobilul spațios include un living cu bucătărie open space, un dormitor, baie și un dressing, încăperea preferată a fetei.

„Dacă tot stăm în casă, am zis să fac turul apartamentului. Am stat câteva zile și am făcut curat, iar acum totul e gata”, a spus Alexia Eram, în introducere.