Cum arată apartamentul de 4 etaje al femeii care a avut o aventură cu Vladimir Putin. Luxul e la el acasă!

Svetlana Krivonogikh, amanta de lungă durată a lui Putin are o avere netă estimată la 100 de milioane de dolari. Are inclusiv apartamente luxoase și un iaht, în ciuda trecutului său modest. Dezvăluirile au apărut într- o serie de documente recent divulgate. Svetlana Krivonogikh, în vârstă de 46 de ani, a avut o legătură romantică cu omul forte al Rusiei încă de când acesta era viceprimar al orașului său natal, Sankt Petersburg, și se pare că are o fiică cu el. Dar Krivonogikh, și alți acoliți ai lui Putin s-au îmbogățit prin intermediul unor companii fantomă. Conform documentelor „Pandora Papers” acestea s-ar afla în Insulele Virgine și în alte părți.

Svetlana Krivonogikh, amanta de lungă durată a lui Putin

În septembrie 2003, o companie offshore numită Brockville Development Limited, prin intermediul altor două companii panameze, i-a cumpărat un apartament de lux la etajul patru în Monte Carlo. De asemenea, Svetlana Krivonogikh a achiziționat un apartament în Sankt Petersburg și alte bunuri valoroase, potrivit raportului.

Svetlana Krivonogikh este departe de a fi singura care beneficiază de o relație de lungă durată cu Putin. De ani de zile, cercul interior al Rusiei a gravitat în Monaco, unde legile și politicile fiscale laxe au făcut din orașul de pe malul mării un favorit al celor bogați.

Presupusa amantă a lui Putin a postat pe profilurile sale de socializare fotografii din Monaco. „Pandora Papers” a dezvăluit că aceasta deține un apartament luxos acolo prin intermediul unei firme offshore secrete.

Svetlana Krivonogikh a postat trei fotografii pe care le-a etichetat ca fiind făcute în Monaco. Una arăta un foc de artificii, a doua un curcubeu cu vedere la ocean și o a treia cu iahturi în port. La fotografia cu iahtul, care a fost postată în 2014, fiica Elizaveta a răspuns cu un comentariu care spunea: „Frumos! Cunosc acest loc!”

Aceasta arată că cei doi au legături cu Monaco, după ce s-a dezvăluit că Svetlana Krivonogikh deține un apartament de 4 milioane de dolari în Monte Carlo. Conform acelorași date, a fost cumpărat pentru ea prin intermediul unei firme offshore la scurt timp după nașterea fiicei sale.

Proprietatea acesteia asupra locuinței, situată în blocul de apartamente Monte Carlo Star, chiar sub faimosul cazinou, a fost dezvăluită în scurgerea de informații din „Pandora Papers”. Documentele au dezvăluit, de asemenea, că valoarea totală a averii sale este de aproximativ 100 de milioane de dolari.

Apartamentul de lux scos pentru închiriere

Conform publicației Unian, Svetlana Krivonogikh ar fi publicat pe site-ul agenției imobiliare Engel & Volkers de specialiate apartamentul de lux pe patru nivele. Este vorba de un apartament de aproximativ 447,4 mp. Locuința dispune de un lift.

La primul etaj se află un living și o terasă cu vedere spre Neva, la etajul al doilea se află un dormitor și o cameră pentru copii, iar la etajul al treilea se află un bar cu home cinema și un șezlong de designer italian acoperit cu folie de aur.

La subsol există un garaj și o sală de așteptare pentru agenții de pază și șoferi. Este demn de remarcat faptul că Krivonogikh dorește să primească 700 de mii de ruble pentru închirierea acestui luxos apartament.