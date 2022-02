Proteste masive în Sankt Petersburg și Moscova. Oamenii sunt târâți și reținuți de polițiști VIDEO

Protestele anti-război se intensifică în Rusia. În Moscova și Sankt Petersburg au fost cele mai ample manifestații, însă oamenii au ieșit în stradă în peste 40 de orașe din țară. Protestatarii au cerut administrației de la Kremlin încetarea conflictului din Ucraina. În total, în cele patru zile de manifestații, forțele de ordine au arestat peste 4.000 de protestatari.

Duminică a fost o nouă zi de război în marile orașe din Rusia. Oamenii, tot mai mulți la număr, au iești în stradă în speranța că Vladimir Putin va stopa „vărsarea de sânge” din Ucraina. Manifestanții au avut însă parte de un comportament agresiv din partea forțelor de ordine.

În mai multe videoclipuri apărute în mediul online se observă cum unii protestatari, deși manifestau pașnic, au fost târâți și reținuți, în încercarea poliției de a dispersa masele de oameni. În imaginile filmate în capitala Rusiei se poate observa cum mai multe persoane care protestau împotriva războiului din Ucraina au fost reținute.

Jurnalistului Dmitri Muratov, editor al publicației Novaya Gazeta și laureat al premiului Nobel pentru Pace, a acordat un interviu ziarului The Guardian în care a vorbit despre scopul acestor manifestații.

„Memoria celui de-al Doilea Război Mondial și faptul că oamenii au rude în Ucraina și că Ucraina ne este o țară dragă îi reține până și pe cei mai turbați susținători ai conducerii actuale”, a mai spus Muratov.

Violent clashes with the police in #Russia ! pic.twitter.com/REYwUuLr3T

Numai duminică polițiștii ruși au reținut peste 900 de protestatari.

Unele manifestații au avut legătură și cu comemorarea lui Boris Nemțov, un cunoscut opozant al lui Vladimir Putin, ucis în urmă cu 7 ani.

Liderul de la Kremlin se află într-o situație extrem de delicată. Criticat și sancționat de dur de statele occidentale, fără susținere din partea Chinei și a Indiei (considerate țări prietene) și cu o serie de manifestații uriașe chiar din partea conaționalilor săi, Putin pare într-o situație fără ieșire.

Riot police have been seen detaining people in St Petersburg at a protest in support of the Ukrainian people.

Demonstrations are also taking place in Moscow, where @DiMagnaySky is live from.

Live updates: https://t.co/cz5NTchyMw

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YT pic.twitter.com/yHdiFLt2PK

— Sky News (@SkyNews) February 27, 2022