Cum arată Angela Similea la 77 de ani. Bărbatul alături de care apare în cea mai recentă fotografie

Un talent uriaș, o frumusețe fără vârstă, o carieră la care orice muzician visează. Angela Similea este una dintre cele mai iubite și admirate femei din România. Artista este o prezență tot mai rară în spațiul public. Oamenii au fost uimiți să vadă cum arată Angela Similea la 77 de ani. Cine este bărbatul alături de care apare în cea mai recentă fotografie.

Angela Similea nu are nevoie de nicio prezentare. O voce de aur, un talent de neegalat, a reușit să își construiască o carieră fabuloasă, ce se întinde pe mai multe decenii. Cunoscută pentru rafinament, eleganță, bun gust și discreție, este, fără doar și poate, un adevărat exemplu pentru doamnele și domnișoarele din România.

În ultimii ani, artista este o prezență tot mai rară în spațiul public, evită evenimentele mondene și invitațiile în platourile emisiunilor TV. Cea mai recentă apariție a sa a făcut furori în rândul românilor.

Angela Similea a fost surprinsă într-o fotografie cu o persoană dragă, nimeni altul decât nepotul său, Sorin Similea, un celebru hairstylist. Artista este într-o formă de zile mari. Zâmbitoare, cu părul aranjat perfect și cu deja celebrii ochelari de soare, cântăreața arată excelent la vârsta de 77 de ani.

În doar câteva ore de la publicare, imaginea a strâns câteva sute de reacții și comentarii:

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Ego.ro, Sorin Similea a vorbit despre relația specială pe care o are cu celebra sa mătușă.

„Da, avem o relație specială. O consider practic a doua mea mama, i-am cerut în multe situații sfaturile. Se face această confuzie, pentru că de fapt numele de Sorin Similea îl am doar eu, pe fiul ei îl cheamă Sorin Hilgen. Și pe al meu frate l-au scos unii ca fiind fiul Angelei. Da, suntem confundați. Eu nu prea am mai cochetat cu showbiz-ul, am vrut să mă ocup mai mult de familie, să-mi cresc copiii frumoși, chiar acum sunt cu fiul meu la lecția lui de pian.

Ce admir la a mea mătușă este calmitatea cu care ia lucrurile. Dar și sfaturile pe care le dă, sunt multe lucruri care țin de starea pe care ți-o dă și de energia pe care ți-o transmite când vorbește cu tine. Mi-a fost mereu de mare ajutor, exact ca un părinte”, a declarat Sorin Similea, pentru sursa citată.