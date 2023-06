Angela Similea, târâtă într-un imens scandal. Acuzată că și-ar fi înșelat soțul cu Florin Piersic și Marcel Dragomir. S-a ajuns la proces EXCLUSIV

Instrumentistul Sorin Movileanu s-a răzbunat crunt pe fosta lui soție, Angela Similea, făcând adesea afirmații defăimătoare la adresa solistei. El a precizat și că Angela ar fi avut mai mulți amanți, menționându-i inclusiv pe Florin Piersic, pe Titus Munteanu și pe Marcel Dragomir. Declarațiile acestuia au stârnit o adevărată furtună, fiind acum amenințat cu tribunalul de fiul regretatului compozitor Marcel Dragomir. Iată ce mesaj dur îi transmite solistul Rareș Dragomir, prin intermediul Playtech Știri.

