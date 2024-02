Angela Similea revine pe scenă, în 2024? Marcel Pavel o susține din plin: „Ar fi bine, totul e la şmecherie acum” EXCLUSIV

Nostalgicii muzicii ușoare românești și-ar dori cu ardoare ca Angela Similea să se întoarcă pe scenă, în 2024, în fața publicului care o adoră. Chiar circulă zvonuri, în acest sens. Este susținută, din plin, și de valoroșii ei colegi de breaslă. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Marcel Pavel, un mare admirator al cântăreței cu voce de aur, și-a exprimat dezamăgirea față de actuala generație de artiști. Prin urmare, consideră benefică prezența Angelei Similea, pe marile scene ale țării.

Solistul Marcel Pavel ar fi bucuros ca inegalabila Angela Similea, în vârstă de 77 de ani, să revină pe scena muzicii românești, după această lungă pauză, cu atât mai mult cu cât e total nemulțumit de noua generație de artiști:

Nu cunosc motivul real pentru care s-a retras, are și acum o voce foarte bună. Într-adevăr, generațiile se schimbă, dar, din păcate, nu în bine. Ne ducem în zona desuetă, nonvaloarea e ridicată la rang de virtute, totul e doar la șmecherie, în muzica românească”.

Marcel Pavel, solistul care a obținut un onorant loc 9, la Eurovision, în 2002, cu piesa ”Tell Me Why?”, și-a exprimat părerea și privind decizia TVR ca România să nu mai participe, în acest an, la celebrul festival, din lipsă de fonduri:

Marcel Pavel are trei copii, toți fiind atrași de lumina reflectoarelor, spre marea lui bucurie. Susține însă că nu s-a aflat în spatele deciziei lor de a deveni tot artiști. Ieri, fiul său cel mare, Richard, a împlinit 28 de ani. La ceas aniversar, solistul ne-a vorbit despre bucuria de a fi tată:

”Ieri, fiul meu cel mare, Richard, a împlinit 28 de ani. Trec anii, și tu ca părinte zici: ”Vai, ce repede au trecut anii și copiii au ajuns la maturitate!”. Însă, eu mă simt încă tânăr, am fost și voi rămâne un artist rebel. Richard este un copil extraordinar, special, sensibil, a absolvit Conservatorul, are și Master, va fi profesor de pian, are mult talent pedagogic, dar și interpretativ, poate va și compune, la un moment dat.

Am terminat studioul de înregistrări, așa că și Sasha, fratelui lui, care este pasionat de muzică, va putea să facă ceea ce îi place, muzică de club. Iar fetița mea, Iuvenalia, are și ea niște laturi extraordinare, e și balerină, dar și solistă”.