Cum arăta Anamaria Prodan, înainte să ajungă celebră. S-a schimbat total. Zici că e altă persoană

Anamaria Prodan parcă s-a întrecut pe sine anii aceștia. Și-a făcut niște schimbări care o ajută să arate cu cel puțin 10 ani mai tânără. Fanii apreciază modul în care se prezintă acum, dar oare vor mai fi de aceeași părere când vor vedea pozele de dinainte de celebritate?

Anamaria Prodan este una din cele mai de succes femei din România, cunoscută și ca cea mai sexy impresară. Deși a trăit o viață în lumea bărbaților, niciodată nu s-a neglijat și nu a uitat de aspectul fizic. Mai mult decât atât, de când fiicele sale au plecat la studii în țări străine, aceasta are mai multă grijă de ea și arată mai tânără pe zi ce trece. Ana a fost căsătorită cu celebrul baschetbalist Tibi Dumitrescu din anul 1998 până în 2007.

“Ne-am cunoscut în 1998, în discoteca Vox Maris din Bucureşti. Ea a făcut primul pas şi într-o săptămână am devenit un cuplu. Ne-am continuat povestea de dragoste în America, unde ea trebuia să ajungă ca ziaristă la un turneu de tenis, iar eu urma să mă întorc la colegiul din New Jersey unde jucam baschet. Ne-am oficializat relaţia pe 1 septembrie, în statul Pennsylvania, SUA, pentru că eu aveam cetăţenie americană. Ana s-a mutat cu mine în New Jersey, unde în acea perioadă jucam baschet la colegiul Montclair State University”

Tibi Dumitrescu