Cum arăta Anamaria Ferentz când s-a lansat în muzică, făcea furori cu trupa Demmo. Acum, locuieşte în America şi a colaborat cu producătorul lui Jennifer Lopez

Au trecut mai bine de două decenii de când și-a făcut debutul pe scena muzicii românești, când făcea furori cu trupa Demmo. Astăzi, trăiește visul american, însă nu a renunțat la marea sa pasiune. Peste Ocean, a avut șansa de a colabora cu producătorul lui Jennifer Lopez.

Cu toate că era una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul de la noi din țară, Anamaria Ferentz a luat curajoasa decizie de a pleca la mii de kilometri de casă, lăsând în urmă cariera construită în România.

Au trecut mai bine de 14 ani de la ultima sa vizită în țara natală, însă acum s-a întors și face furori, fiind invitată în platourile celor mai importante emisiuni de pe micul ecran.

Trecerea anilor nu pare să fi lăsat urme pe chipul ei, vedeta este într-o formă de zile mari. Cu toate că a venit să petreacă Paștele alături de familie și prieteni, profită de vizită și pentru a-și promova cel mai recent single, pentru care a colaborat cu nimeni altul decât producătorul lui Jennifer Lopez.

„Pentru piesa această dar și pentru cea pe care am lansat-o de Crăciun, „Christmas is near”, am lucrat cu Damon Sharpe, producătorul piesei „Love don’t cost a thing”, a lui Jennifer Lopez! Sunt foarte încântată de ce a ieșit! „Baby (Roses) este cel mai bun videoclip al meu din toate timpurile. Costurile au fost imense iar producția este una deosebită!”, a mai mărturisit Anamaria Ferentz, potrivit Click!.