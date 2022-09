Ce a spus Anamaria Ferentz despre întâlnirea cu Klaus Iohannis în SUA: ‘A fost memorabil’

Anamaria Ferentz a fost extrem de încântată de faptul că l-a întâlnit, în persoană, pe președintele Klaus Iohannis și pe soția lui, Carmen, Prima Doamnă a României, la un eveniment din Statele Unite ale Americii. Ce a declarat celebra artistă despre șeful statului român.

Anamaria Ferentz trăiește o viață ca în povești. Fosta solistă a trupei Demmo este extrem de fericită alături de iubitul ei, un afacerist american, cei doi fiind stabiliți peste Ocean, de ceva timp.

Faimoasa artistă și partenerul ei de viață s-au răsfățat într-o vacanță exotică în Hawaii, în urmă cu puțin timp, iar recent vedeta i-a întâlnit personal pe Carmen și Klaus Iohannis în cadrul evenimentului organizat pentru românii de pe Coasta de Vest în San Francisco, California.

Într-un interviu acordat în exclusivitate publicației Click!, Anamaria Ferentz a povestit cum s-a desfășurat întrevederea cu președintele României și Prima Doamnă.

„Preşedintele Iohannis a venit la San Francisco pentru întâlnirea cu românii de pe Coasta de Vest. După 17 ani, un preşedinte român a ajuns în San Francisco şi am zis că este o ocazie extraordinară să îl cunoaştem şi noi pe Iohannis.

Anamaria Ferentz a fost onorată să-l cunoască pe președintele României, într-un cadru oficial. Solista și iubitul ei Doug au fost încântați de felul în care a fost primit Klaus Iohannis de românii din diaspora.

Au fost oameni de afaceri, oameni care activează în domeniul public, oameni muncitori, oameni foarte-foarte faini care au venit de peste tot să se întâlnească cu preşedintele.

A fost o seară memorabilă! Nu ai ocazia în fiecare zi să cunoşti un preşedinte de ţară! A fost o onoare şi pentru mine şi pentru Doug, iubitul meu. El a fost foarte impresionat!

Noi am zburat în San Francisco doar pentru seara respectivă, înainte de eveniment, am ajuns acolo, apoi am fost la o cină şi după aceea ne-am întors acasă”, a povestit Anamaria Ferentz pentru sursa citată.