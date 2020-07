Ana Morodan, probleme mari de sănătate. Va suferi o nouă operație. Ce a pățit

Ana Morodan muncește din greu, iar stesul și oboseala și-au pus amprenta asupra fizicul ei, mai ales de când a venit din ”Asia Express”, iar corpul ei a început să aibă altă formă. Bloggerița a slăbit considerabil.

Ana Morodan, supranumit în mediul online ”Contesa digitală”, s-a întors marcată din Asia Express, Drumul Elefantului dovedindu-se mult prea solicitant pentru ea și partenerul ei, Adrian Teleșpan. Cu toate acestea, aventura a avut și plusuri. Bloggerița s-a întors în România cu nouă kilograme mai puțin, plus încă trei pe care le-a dat jos ulterior, din cauza insomniilor. Mândră de punctul în care a ajuns silueta sa, a făcut eforturi pentru a rămâne la măsurile de atunci, astfel că astăzi, ajunsă la 47 de kilograme, a hotărât că vrea să arate mai bine.

„Cred că hormonal, acum un an și jumătate, s-a întâmplat ceva. Din momentul acela eu nu m-am mai îngrășat. Știi că e zicala aia că «respiri și te îngrași»? Așa eram și eu. Eu acum pot să pot să mănânc 10 pizza în fiecare zi și nu pun niciun kilogram pe mine. Nu știu de ce, că mi-am făcut analize și toată lumea mi-a zis că mi s-a schimbat metabolismul, nu am nicio boală, nu am nimic”, a mărturisit Ana Morodan pentru Libertatea.