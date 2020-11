Cum arată amanta lui Alex Bodi. De când se iubesc, de fapt. Bianca Drăgușanu va înnebuni

S-a aflat cine i-a mai încălzit sufletul afaceristului în timpul relației cu Bianca Drăgușanu. De când se iubesc și cum arată femeia care i-a pus sufletul pe jar lui Alex Bodi? Detalii despre idila secretă.

Deși a negat de cele mai multe ori, s-a aflat că Bodi era cu ea din februarie, în timp ce se afișa și cu Bianca Drăgușanu. Chiar afaceristul a făcut publică imaginea cu femeia cu care ducea o relație în secret. Dacă Bianca a dat bir cu fugiții prin Dubai după despărțire, Bodi e pus pe fapte mari. Fostul iubit al vedetei a atacat și el cu toate armele în urma separării dintre ei. Cu toate că milionarul a negat până acum, a venit momentul să dea cărțile pe față. Bărbatul s-a afișat atunci cu Daria Radionova chiar la restaurantul unde diva noastră petrecea cu el.

Conform spynews.ro, afaceristul a convins-o pe Daria să-i rămână alături încă o dată, cu mențiunea că vor forma un cuplu în toată regula, lucru pe care i l-a cerut mereu tânăra. Deși Bodi se afișa în permanență alături de Bianca, acesta a reușit să întrețină legătura și cu fata din Londra. Acum, după ce cei doi foști soți și-au spus din nou adio, fostul iubit al creatoarei de modă și-a făcut loc pentru timp special petrecut alături de Daria. ”Si am plecat in vacanta, exact ce aveam nevoie! Ghiciti unde? Va dau un indiciu: este un loc calduros asa ca mi-am luat o geanta plina de ochelari de soare!”, a scris diva sexy pe contul personal de Instagram, după ruptura produsă între ea și fostul partener.

„Dumnezeu trimite cele mai grele bătălii celor mai puternici soldați. Și da, eu mă consider un soldat puternic din toate punctele de vedere. Eu sunt puternică pentru că iert, cred și vreau. Eu vreau ca toată lumea să fie împăcată cu sinele, în primul rând. În momentul de față, mă apasă așa ceva, mă apasă că trebuie să vă spun adevărul. Adevărul pe care voi îl știați, îl bănuiați și pe care voi m-ați sfătuit de foarte multă vreme să vi-l spun și să mi-l asum. Dacă ți se întâmplă ceva în viață, ți se întâmplă datorită alegerilor pe care le faci. Tot ce mi s-a întâmplat mie acum a fost datorită faptului că eu am ales. Eu am ales relația în care mi-am dorit să fiu. Eu am ales să iert, eu am ales să cred, eu am ales să trec mai departe, eu am vrut”

Bianca Drăgușanu