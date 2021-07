Cum arată Adela Popescu după 4 ore de chin ale nașterii. A apărut fără machiaj, în direct la Cătălin Măruță

Adela Popescu a intrat în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță. Aceasta a născut ieri dimineață și a povestit cum fost experiența nașterii.

Adela Popescu nu s-a machiat, ci a s-a lăsat filmată sută la sută naturală și copilul la sân, deoarece era oră de masă. Adela Popescu simte că odată cu venirea pe lume a celui de-al treilea copil cercul s-a închis și că acum ei sunt în formula perfectă. De fiecare dată, Adela Popescu a născut natural.

”Al treilea voinic. Am tot sperat ca nasterea va fi usoara, prima nastere a fost foarte grea, la fel de grea a fost și a doua, iar acum au fost patru ore. Am sperat ca o sa iasa mai repede, dar durerile sunt tot timpul foarte mari. Dar acum sunt bine. Radu e fericit ca a scapat de emotii, pentru ca el nu face fata emotiilor bine, acum se simte eliberat. El si-a dorit fetita, am si ras si am zis ca o sa faca cat zece fetite. Asta e formula completa, s-a incheiat cercul.

Nu, cinstit acum, știu că gluma este foarte bună, dar aceasta este formula. Când am avut 2 copilași nu am simțit că suntem în forma completă, dar acum simt că asta e, gata. S-a încheiat cercul. Nu doar pentru că, rațional, îmi dau seama că este mai greu cu mai mulți, nu este de asta, este feeling-ul, gata. Gata, astia suntem. I-am hotarat numele, o sa il comunicam zilele urmatoare, am mai avut un singur pas de trecut, nu ii convenea numele lui Alexandru. E tot cu A, e nume românesc, simplu„, a spus Adela Popescu în direct la Măruță.