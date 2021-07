Adela Popescu a născut al treilea copil. Prima imagine cu bebelușul FOTO

Adela Popescu a născut! Cunoscuta actriță și prezentatoare de televiziune și-a strâns pentru prima oară în brațe cel de-al treilea copil. Iată prima imagine cu bebelușul și cei doi proaspeți părinți! Fanii au reacționat imediat.

Adela Popescu postase chiar cu o zi înainte o fotografie cu ea în care aștepta cumințică nașterea celui de-al treilea copil. Vedeta a avut contracții și în zilele anterioare și a știut imediat că cel de-al treilea micuț urmează să vină pe lume cât de curând.

Blondina aștepta cu sufletul la gură să-și strângă în brațe băiețelul al cărui nume nu l-a dezvăluit încă. Fanii i-au urat toate cele bune și speră să afle cât de curând care este numele simplu pe care îl vor alege actorii, așa cum au menționat în repetate rânduri că-și doresc.

„S-a infaptuit! Baietelul nostru a venit pe lume sa ne arate ca el face mai mult ca zece fetite. :)))”, a început aceasta mesajul din dreptul fotografiei. În imagine apar ambii părinți care pozează victorioși alături de al treilea moștenitor al famliei.

Radu Vâlcan aștepta extrem de emoționat venirea pe lume a celui de-al treilea copil, precum a afirmat în cadrul unui podcast de pe YouTube. Prezentatorul de televiziune își dorea enorm să aibă și o fetiță, dar soarta a decis ca și următorul să fie băiețel.

Imediat cum a aflat sexul copilului, vedeta și-a anunțat soția că cel mai probabil își va face apariția și un al patrulea. Adela a născut după patru ore de travaliu care au fost grele, precum a subliniat moderatoarea. Cu toate astea, toate durerile au luat sfârșit atunci când și-a putut ține la piept bebelușul.

„Si face! Ca e minunat, a luat nota 10, are 3,620 kg si s-a nascut dupa o agonie de aproape patru ore. Eu nu ma mai satur sa il pup, sa il miros si sa ii povestesc despre nazdravanii de fratiori ce il asteapta acasa. Tati a avut si el voie sa ne viziteze 20 de minute cat sa ne bucuram impreuna, ca si de data asta, la nasterea lui, la fel ca a fratiorilor, ploua. ❤️ Ps: Anca Sultan, ne-a iesit si de data asta. Multumesc! Ps.2: Pentru ca este un subiect de interes, la maternitatea la care am nascut eu, tatii au voie la vizita 20 min, in intervalul 16:00-18:00 doar pe baza unui test pcr negativ sau a dovezii vaccinarii anti covid”

Adela Popescu (Sursa: instagram.com)