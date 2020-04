Yeva Shyianova, concurenta care a dansat cu Mihaela Rădulescu în făină, în anul 2015, a poposit şi în sezonul 10 al emisiunii Românii au talent.

Cum arată acum Yeva Shyianova, concurenta care a dansat cu Mihaela Rădulescu în făină

Yeva Shyiaova, concurenta care a participat la Românii au talent in 2015, revine vinerea aceasta pe scenă. Frumoasa dansatoare a ajuns în finala show-ului de talente în anul 2015.

Yeva Shyiaova, frumoasa concurentă care a participat la Românii au Talent în anul 2015 va impresiona din nou în show-ul TV tot cu un număr de dans. „Nu se poate să stai departe de emisiunea asta. Prima dată a fost uimitor. N-am cuvinte să vă spun cât iubesc proiectul, echipa, publicul Românii au talent„, a declarat Yeva Shyiaova.

Yeva Shyiaova a rămas în memoria publicului după ce a dansat cu Mihaela Rădulescu în făină. Yeva Shiyanova are ani de dans, gimnastica si acrobatii in spate.

„Nu am un job de zi cu zi, asa cum are majoritatea. Fac doar lucruri care imi fac cu adevarat placere. Si e vorba despre a-mi prezenta numarul de dans in intreaga Europa. In plus, predau lectii private de dans cand sunt acasa, in Kazahstan„, spunea Yeva Shyiaova.

Dansatoarea şi-a început cariera cu baletul, când avea 11 – 12 ani. Înainte de asta a făcut gimnastică şi acrobaţii.