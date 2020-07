Cum arată acum soția unui fotbalist român. Cea mai spectaculoasă transformare: a slăbit 40 de kilograme

Transformarea incredibilă a soţiei lui Alexandru Bourceanu, fost jucător la FCSB. În 2014, Adina Bourceanu cântărea 90 de kilograme. A decis că trebuie să facă urgent o schimbare, iar pentru asta a ajuns pe masa de operaţie. A fost o intervenţie chirurgicală pentru micşorarea stomacului, iar rezultatele au început să se vadă foarte repede. Adina a slăbit aproape 40 de kilograme şi, mai mult, spune că poate acum să mănânce orice vrea. Fără riscul de a se îngrăşa.

După ce a slăbit aproape 40 de kilograme, Adina Bourceanu pregăteşte inaugurarea unui restaurant

„Acum am 55 de kilograme. Cel mai bine mă simt la 53. Dar am perioade în care iau 2 kilograme sau le dau jos, oscilez. Mănânc, într-adevăr, tot ce doresc, însă în cantități mici. Nu pot avea 5 mese pe zi pentru că sunt destul de ocupată și nu am timp. Ciugulesc pe timpul zilei, stau și la masă când apuc, dar mănânc ce vreau. Ideea este că mănânc în cantități mici. De gătit, gătesc foarte mult, și foarte bine, sunt o bucătăreasă desăvârșită, dacă pot spune asa, așadar, dacă gătesc atât de mult, nu mă abțin, mănânc și eu, dar, repet, în cantități mici”, a declarat Adina Bourceanu pentru ciao.ro.

Şi dacă tot poate să mănânce orice fără să se îngraşe, Adina a găsit cea mai potrivită afacere. Ea şi Alex Bourceanu au deschis un restaurant. Ocupată cu munca la noua afacere, doamna Bourceanu nici nu a mai ajuns la sala de fitness. Nu îşi face griji, silueta se menţine.

„Am stat în autoizolare 7 săptămâni cu copiii, n-am ieșit absolut deloc. Acum copiii sunt la bunici în vacanță, noi muncim. Ne ocupăm de clinica de recuperare pe care o avem, dar și de noua afacere, un restaurant pe care urmează să-l deschidem peste o lună și ceva. Suntem la etapa de amenajare acum. Vrem să facem ceva pe gustul nostru, un bistro sportiv, dar și elegant în același timp. Așadar, de sport nu prea mai am timp pentru că dacă nu sunt la clinică, sunt la restaurant”, a mai spus Adina Bourceanu pentru sursa citată.