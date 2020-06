Cum arată acum Șopârlă de la Animal X, la 38 de ani. Secretele înfiorătoare din trecutul lui

Trupa Animal X a fost printre preferatele adolescenților din generația care acum a crescut, însă nu atât de mult încât să nu-și mai amintească de ea. Astfel, Șopârlă, cel considerat cel mai rebel membru al trupei s-a cumințit de tot. În prezent, are 38 de ani și este de nerecunoscut.

Cum arată acum Șopârlă de la Animal X

Șopârlă de la Animal X a ajuns la vârsta la care a renunțar la nebuniile tinereții. Are vârsta de 38 de ani și este complet transformat, astfel încât atunci cân vezi un videoclip din anul 2000, ai crede că este vorba despre două persoane diferite.

Astfel, Șopârlă a ajuns de nerecunoscut. A renunțat și la părul colorat și aranjat într-un fel rebel, dar și la hainele largi și coloarte, care îl făceau să iasă mereu în evidență în videoclipuri, dar și atunci când urca pe scenă în fața fanilor săi.

Alexandru Sebastian Salaman alias Șopârlă a plecat din trupa Animal X în anul 2010 și a apucat-o pe un drum separat față de colegii săi. În prezent, artistul se află la cea de-a doua căsătorie și a părăsit demult România. El a fost chiar implicat într-un mare scandal. În urmă cu cinci ani, iubita sa, Cristina, mărturisea că este bătută cu bestialitate și chiar a apărut pe micul ecran cu vânătăi.

Și-a bătut iubita cu bestialitate

„Am fost batuta in seara de Halloween de la 1 noaptea pana la 4 dimineata cand a venit politia. Alexandru Salaman… Aveam aproape un an impreuna. La inceput a fost ok, s-a prefacut, am crezut ca e un artist. Am vazut ca bea foarte mult. A incercat sa mai dea in mine, dar am trecut cu vederea. Sambata i-am dat mesaje, nu il mai vazusem de 2 zile.

Era cu prietenii la un pahar de vin si m-am dus sa ii fac o surpriza si am inceput sa bem impreuna. S-a bucurat si m-a rugat sa raman la el. in timpul discutiei, i-am povestit ceva si am ridicat putin tonul.

El mi-a zis sa tac, mi-a astupat gura, m-a strans de barbie si a inceput sa ma bata. S-a intamplat la el, la magazin. A daramat rafturile. Eu nu am facut nimic, nici nu l-am impins. Imi zicea ca ma omoara, ca ma distruge. M-a muscat de nas, de fata, de buza pana mi s-a dezlipit de gingie, mi-a smuls parul din cap. Un trecator a vazut ca ma lovea si a sunat la politie, cu ajutorul lor am scapat.

Am ramas cu el pentru ca am crezut ca, in sinea lui, ma iubeste si ca o sa ii para rau. Dar m-a batut in continuare, mi-a dat cu pumnii la tampla. Nici nu m-a ajutat sa ma ridic. Dimineata, cand s-a trezit, l-am vazut ca se filma cu telefonul si spunea ca eu l-am batut. Am fost la IML si la politie. Ma dor oasele, am vanatai”, a mărturisit Cristina la WOWbiz, la acel moment.