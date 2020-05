Cum arată acum și cu ce se ocupă Ella Dumitru, câștigătoarea ultimului sezon Dansez pentru tine

Perechea formată din Octavian Strunilă și Ella Dumitru a obținut admirația celor de acasă și a câștigat cea de-a 10-a ediție(2010) a emisiunii ”Dansez pentru tine”. Cei doi i-au întrecut în finală pe Adela Popescu și Lică Alexandru, adjudecându-și marele premiu în valoare de 60.000 de euro.

La acea vreme, despre Ella se scria că, cu ajutorul banilor câștigați, are de gând să își ajute mama, tatăl adoptiv și bunica să uite de grija zilei de mâine. Mama ei a fost înjunghiată de tatăl tinerei, pentru că acesta nu a suportat să se despartă de el și a hotărât să o omoare. Femeia a scăpat cu viață, dar a rămas paralizată de la brâu în jos, rămânând imobilizată într-un scaun cu rotile. La un an după întâmplare, în viața Ellei și a mamei ei a apărut Sorin, care urma să îi devină fetei tată adoptiv și cel care va avea grijă de cele două.

După ce s-a văzut cu banii în cont, mama fetei nu i-a dat acesteia niciun sfanț. Drept urmare, Ella a plecat de acasă, din Hunedoara, și și-a dat în judecată mama și tatăl vitreg, cerându-le aproximativ 17.000 de euro, renunțând, în final, la proces. Viața a dus-o, mai târziu, în Anglia, unde a făcut videochat și a să spălat toalete.

„Videochat am făcut şi în Bucureşti. Deşi am preferat să ţin asta pentru mine, aş pune problema astfel: între a avea opţiunea să controlezi ce se întâmplă în jurul tău, iar în cazul unei inconvenienţe, doar să închizi camera de filmat şi a risca să fii ameninţat cu un cuţit, cum am menţionat, mă întreb multă lume ce ar alege. Controlul sau riscul? Videochatul poate fi o ocupaţie bănoasă, pentru majoritatea fetelor”, declara Ella.

„Acum lucrez ca îngrijitor, sunt plătită cu 7.50 lire pe oră. Am început să învăț să fac și bijuterii, încă nu m-am apucat de vândut. Nu e chiar așa usor pe cât am crezut că e să le faci”, a spus tânăra, în urmă cu mai multe luni.