Cum arată acum și cu ce se ocupă Dan Bordeianu. Fostul iubit al Adelei Popescu și-a schimbat complet viața după ce s-a retras din showbiz

Cum arată viața de acum a cunoscutului Dan Bordeianu. Acesta a renunțat deja de ani buni la burlăcie și și-a făcut o familie. Cum s-a schimbat artistul după ce s-a retras din showbiz?

Cum arată acum Dan Bordeianu?

Dan Bordeianu a devenit cunoscut odată cu apariția sa în celebrele telenovele de pe postul Acasă. Actorul a fost atunci în atenția publicului și datorită Adelei Popescu, cea cu care a continuat povestea de dragoste dincolo de camerele de luat vederi. Din păcate, deși păreau un cuplu sudat, soarta a decis ca ei să plece pe drumuri separate.

Cu toate că Adela își găsise de mult jumătate, pe Radu Vâlcan, cel care avea mai târziu să-i dăruiască doi copii, Dan rămăsese singur. După despărțirea de prezentatoarea de televiziune, actorul a profitat la maximum de burlăcie până când a găsit-o pe Teodora, cea care l-a făcut tată pentru prima oară. Acum, vizibil schimbat de ani, poartă tot timpul barbă, a albit și a ales o viață liniștită, în detrimentul distracțiilor din tinerețe.

„Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie”

„Acolo e casa, acolo locuim. Cu fabuloasa mea soţie, Teo­dora, cu magnifica mea fiică, Maria, cu cea mai re­laxată fiinţă de pe pământ, motanul Ariel – şi el salvat de la moarte precum lemnele mele. Îmi pla­ce casa noastră de la Brăneşti. A fost ini­ţial cons­truită de tata, între 1980 şi 1990. Încet, piatră cu piatră. Tata s-a stins în 1997, dar eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând. Cu banii de student am început să reno­vez casa, iar când lucram în televiziune, chiar mi-a mers mai bine şi am putut să o pun la punct. Apoi am hotărât să mă mut în ea, am mărit-o treptat, m-am jucat cu arhitectura, cu designul, iar azi încă tot nu mă satur să mă uit în jur şi să mă minunez. Îmi place. Sunt foarte norocos”

Dan Bordeianu