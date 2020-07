Cum arată acum Petre Roman. Fostul premier, noul Arnold de România

Petre Roman are 73 de ani, dar puțini îi pot ghici vârsta. Cum se menține în formă și care sunt trucurile fostului premier pentru a opri timpul în loc? Dietă, trucuri și programul pe care le ține cu strictețe.

Se pare că o femeie mai tânără chiar ajută partea masculină a relației să se mențină veșnic tânără, la fel ca în cazul lui Petre Roman. Căsnicia cu Silvia Chifiriuc i-a adus numai bucurii acestuia și i-a schimbat total viața. La 73 de ani, fostul premier nu are deloc o imagine de pensionar, ba chiar mulți l-au asemănat în ultima vreme cu celebrul Arnold Schwarzenegger. În luna iulie tatăl Oanei Roman a împlinit 11 ani de căsnicie și aproape 11 ani de când se bucură de unicul său fiu, rodul iubirii dintre el și Silvia, iar pozele recente cu acesta arată cât de tare i-a priit povestea de iubire cu bruneta.

„Eu am greutatea de la 25 de ani, pentru ca mereu am ținut o dietă cu puține calorii. În afară de dietă, fac sport în fiecare dimineață. Fac genuflexiuni, flotări și alte exerciții de gimnastică. Cam 20 de minute pe zi fac acest program. Și în fiecare weekend merg la munte și urc 4-5 ore. Am fost sportiv din tinerețe am făcut lupte libere, rugby și fotbal, care a rămas cel mai aproape în inima mea”

Petre Roman (Sursa: „Drept la țintă”)