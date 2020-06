Oana Roman, moment de sinceritate. Ce îi făcea Petre Roman în copilărie

După ce a reapărut pe primele pagini din presa românească în urma scandalului și a deciziei de a divorța, mai nou Oana Roman a dat curs cererilor fanilor săi de a se apuca de vlogg pe youtube.

După o perioadă mai grea pentru ea și familie, se pare că Oana și-a revenit acum. După cum spune chiar vedeta, e mai liniștită și îi merge mult mai bine acum. Așa că, la insistențele fanilor săi, Oana a decis că este momentul să se apuce și ea, că tot este în trend, de făcut vlogg pe youtube.

În primul ei material video a decis că este momentul să vorbească de perioada ei din copilărie, că tot fusese 1 iunie, ”Ziua Copilului”, și și-a adus aminte de educația și atenția pe care a avut-o din partea tatălui ei, la fel de celebru, Petre Roman.

În materialul video Oana a povestit câteva momente importante din viața ei de tânără domnișoară, printre acestea regăsindu-se și momentul 1997, când a decis să dea pentru carnetul auto, dar și despre experiențele ei la Sorbona, în Franța.

”M-am ambiționat și am muncit și m-am zbătut și după un și jumătate mi-am cumpărat un Golf 4 și m-am dus la tata și i-am spus că mi-am cumpărat mașina singură și satisfacția a fost de o mie de ori mai mare. Și am și apreciat mult mai mult acea mașină. Poate totuși ar trebui să avem o măsură în ce oferim copiilor noștri. Într-o țară ca Franța și la o universitate care se numește Sorbona, ideea că te duci cu pile nu există. Lor nici nu le trece prin cap chestia asta.

Sorbona este o școală de stat, deci care nu a costat. Tata nu a trebuit că plătească zeci de mii de euro pe an, ca și cum plătești pentru o facultate privată. Am plecat la facultate, am stat în gazdă pentru că tata a spus că nu are posibilitatea să îmi plătească o chirie la Paris. M-am întors din Franța și tata mi-a spus: „Ai diplomă de licență? Ai o meserie? Drum bun” și a trebuit să muncesc și să mă descurc singură”, a povestit Oana Roman.