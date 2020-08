Cum arată acum Paula Chirilă, după ce a slăbit 15 kilograme. A apărut așa la plajă

Paula Chirilă a început o nouă viață după divorțul din 2017. După o experiență de iubire neremarcabilă în viața sa, cu un partener mult mai tânăr decât ea, actrița s-a ridicat și, zâmbitoare, s-a pus din nou pe picioare. Ba chiar în timp ce-și continuă căutările în dragoste are grijă mare de aspectul ei fizic, slăbind 15 kilograme și apelând la medicul estetician pentru unele retușuri în zona feței.

Paula Chirilă declara în martie că și-a atins scopul, revenind la silueta de altădată, reușind să slăbească 15 kilograme. Actrița a fost surprinsă de fotoreporterii Click! weekendul trecut, în stațiunea Mamaia. Fosta vedetă de la Antena 1 a impresionat cu vestimentația sa de plajă, dar mai ales cu noua sa siluetă. Ea a purtat un costum de baie întreg, la care a asortat o rochie de plajă din voal, ochelari de soare și o eșarfă, pe care a pus-o pe post de cordeluță de păr.

„Am slăbit 15 kilograme făcând mult sport. Am renunţat la carbohidraţi (pâine, paste, făinoase, biscuiți etc.), iar activităţile zilnice m-au făcut să fug de colo colo şi să scap de câteva kilograme în plus”, povestea în trecut Paula Chirilă.

Paula Chirilă a simțit nevoia de o schimbare, astfel că, în august 2020, și-a făcut prima intervenție estetică la nivelul feței. Fosta prezentatoare TV este mulțumită de felul în care arată acum și se bucură că a luat această hotărâre.

„Este genială procedura. Îți face anestezie, nu te doare absolut nimic. Sunt doar niște fire de acid hialuronic. Se duce pe sub piele tot acidul ăla hialuronic și pielea arată un pic mai bine. Oricum am grijă de mine de când mă știu, am și o genă foarte bună”, povestea Paula Chirilă, imediat după intervenție.