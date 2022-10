Cum arată acum iubita lui Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, care i-a dăruit și un copil. Poți să juri că e sosia „blondei lui Băsescu”!

Dorin Cocoș, celebrul om de afaceri și fostul soț al Elenei Udrea, a fost surprins în timp ce petrecea timp de calitate alături de noua iubită și fiul lor. Cum au fost surprinși cei trei?

Dorin Cocoș, la cumpărături cu noua iubită și fiul lor

Dorin Cocoș și Raluca Miu sunt împreună de aproximativ cinci ani. Cei doi sunt fericiți împreună și au împreună un băiețel de doar patru ani. În cei cinci ani, Dorin Cocoș și iubita lui au trecut prin momente bune și rele, însă acum pare să le meargă foarte bine.

Au fost surprinși ieșind dintr-un magazin de cumpărături. În imagini putem observa cum omul de afaceri îl urcă pe băiețel în căruțul de cumpărături și îl duce spre mașina familiei. Cel mic era foarte fericit și zâmbea cu gura până la urechi.

Cei doi îndrăgostiți au ales să meargă la cumpărături îmbrăcați cu haine extrem de relaxante. Raluca a optat pentru o pereche de blugi simpli, un maiou alb și adidași albi. O ținuta asemănătoare a avut și Dorin Cocoș, un tricou simplu, blugi eleganți și o pereche de adidași negri.

Câți bani face Dorin Cocoș

Dorin Cocoș este considerat a fi unul dintre cei mai bogați români. Acesta a făcut milioane de euro din parcări, având o avere estimată la 12-13 milioane de euro. Astăzi, însă, are doar câteva afaceri care nu îi aduc banii pe care îi avea odată.

Omul de afaceri a divorțat de Elena Udrea în anul 2013, atunci când cei doi au împărțit o avere considerabilă. Fostul ministru s-a ales cu mai multe terenuri în Capitală, imobile în Pipera și bijuterii în valoare de circa 50.000 de euro, pe lângă două automobile.

Din nefericire pentru Dorin Cocoș, atunci a început să aibă probleme cu legea. În anul 2016 a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare, iar ANAF a trecut a trecut la recuperarea unui prejudiciu în valoare de 9 milioane de euro.

În prezent are câteva afaceri, dar acestea sunt departe de profitul spectaculos pe care îl avea în urmă cu câțiva ani. Una dintre cele mai importante afaceri a fost compania Euro Hotels International Co SRL, care are în administrare două hoteluri în București.

Compania hotelieră a avut de suferi în anul 2020, în pandemie, fiind și ultimul an raportat la Ministerul Finanțelor Publice. Firma realizase atunci o cifră de afaceri de 2,45 milioane de lei, de trei ori mai mică decât anul precedent. Firma a încheiat cu o pierdere de circa 1.000.000 de lei, iar numărul de angajați a scăzut și el.

