Cum arată acum fostul logodnic al Andreei Bălan. Motivul neașteptat pentru care s-au despărțit

Andreea Bălan a avut de așteptat până să își întâlnească iubirea, dar oare care a fost prima? Cum arată acum fostul logodnic al artistei? Motivele pentru care s-au despărțit.

În anul 2002, Andreea Bălan își lansa primul album solo comercial. Între 2002 și 2003 a susținut un turneu de 14 concerte în Statele Unite ale Americii. În același an, a plecat din casa părinților din Ploiești în București, renunțând la managementul artistic realizat de tatăl ei, Săndel Bălan, și trăind pe cont propriu. Atunci și-a cunoscut și prima dragoste cu care avea planuri mari.

Este vorba despre Teo Păcurar, un bărbat care a lăsat o amprentă asupra vieții solistei. El este cel care i-a compus melodiile de pe albumul ”Așa sunt eu”. În 2005, cei doi s-au logodit, ambii tatuându-și un inel de logodnă pe degetul inelar. Cuplul s-a destrămat în 2006, din cauza faptului că bărbatul voia ca Andreea să se mute cu el în Bistrița, unde locuiau părinții acestuia. Mai mult, relația nu s-a putut întinde în timp și pentru că interpreta a realizat că nu era pregătită să aibă o familie, la acel moment.

„Teo şi-a dorit foarte mult să-şi întemeieze o familie, să avem copii, să ne mutăm împreună la Bistriţa, la părinţii lui şi dacă iniţial am fost de acord, am realizat totuşi că nu sunt pregatită pentru a avea o familie şi am ales să-mi văd mai departe de cariera mea. Cu Teo am rămas foarte buni prieteni, pentru ca despărţirea să nu fie atât de dureroasă”, a spus artista, după despărțire.